Отголоски дефицита: на некоторых заправка Хабаровска ограничили продажу топлива

На некоторых заправка Хабаровска ограничили продажу топлива Фото: Петр МОЛОТОВ

Топливный кризис в Хабаровске постепенно сходит на нет, однако его последствия все еще ощутимы. Так, на некоторых автоматических автозаправочных станциях города теперь невозможно купить бензин ни за наличные, ни по банковской карте. Отпускают топливо только по специальным заправочным картам для юрлиц.

Грустную картину можно наблюдать на автоматической АЗС на пересечении пер. Трубного и у. Волочаевской. Несколько автомобилей терпеливо ждут своей очереди только лишь затем, чтобы узнать, что заправиться они, скорее всего не смогут, на АЗС принимают лишь топливные карты.

Отпуск топлива - только по спецкартам Фото: Петр МОЛОТОВ

- Подъехал к заправке и не поверил – ни одного автомобиля! Должен быть какой-то подвох, подумал я. На шланге 95-го бензина висела традиционная табличка «Техническое обслуживание». Я уже привык, что в городе нехватка этого вида бензина, поэтому заправляюсь 92-м. Подъехал к колонке, вставил шланг, а на терминале оплаты надпись «В настоящее время оплата доступна только топливной картой». Пришлось разворачиваться и уезжать на дальнейшие поиски с пустым баком, - рассказал один из водителей.

Автомобилисты уже привыкли к табличке "Техническое обслуживание" Фото: Петр МОЛОТОВ

Ввести рацпредложение призывают в одном из телеграм-чатов, где водители обсуждают текущую ситуацию. Чтобы не терять время в очереди, перед АЗС предлагают поставить соответствующие таблички, к примеру, что доступна только оплата по определенным условиям.

Также на многих городских заправках ввели еще одну ограничительную меру – топлива отпускают не более 50 литров для одного автомобиля. Сделано это в целях борьбы с перекупщиками, которые продают бензин от 75 до 125 рублей за литр.