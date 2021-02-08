Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 8 февраля 2021 года

В регионе продолжает действовать масочный режим Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации от министерства здравоохранения Хабаровского края, за прошедшие сутки в регионе выявили 206 новых случаев заболевания коронавирусом. Справились с инфекцией 268 человек. На ИВЛ находятся 10 пациентов, они сейчас в тяжелом состоянии. За сутки в крае умер один человек от ковида.

Больше всего заболевших выявлено в краевой столице - 157 человек. В Комсомольске-на-Амуре заболело 23 человека. В Хабаровском районе зарегистрировано 16 инфицированных, в Комсомольском районе - трое. В Солнечном районе один новый заболевший, а в Аяно-Майском и районе имени Лазо - по три человека, у которых за последние сутки подтвержден ковид.

Из 1504 ковидных коек в Хабаровском крае остаются свободными 355. За все время пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заболели 46254 человека, а справились с инфекцией 42030 жителей. На данный момент на лечении находятся 3963 человека, из них лежат в больницах края 1149 пациентов, а 2814 лечатся дома. За пандемию из-за вируса в крае скончался 261 человек.

В Хабаровском крае, как видим, заболеваемость идет на спад. Потихоньку восстанавливается общественная, культурная, спортивная жизнь региона. Музеи, библиотеки и цирк возобновляют работу в нормальном режиме. Михаил Дегтярев уже подписал официальный документ о некоторых послаблениях в ограничениях. Так, жители в возрасте от 65 лет с 12 февраля выходят из самоизоляции.

Продолжается и массовая вакцинация населения края. В день прививаются порядка 300-400 человек. Поставить прививку от коронавируса можно в медицинских учреждениях Хабаровского края и в «Уголках здоровья». В отдаленные районы края в скором времени будет ездить автопоезд здоровья, в нем жители также могут воспользоваться услугами вакцинации.