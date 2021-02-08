Более 500 человек прошли бесплатное онкологическое обследование в Хабаровском крае

Итоги акции "Внимание. Рак кожи" подвели в Хабаровске. Фото: Минздрав края

Краевое министерство здравоохранения подвело итоги акции «Внимание. Рак кожи», которая проходила в эти выходные в Хабаровском крае. В ведомстве отметили повышенный интерес к бесплатному обследованию, которое прошли 563 человека.

- Хабаровчане приняли активное участие в акции, поэтому будем продолжать! Хорошо помогли в работе волонтеры, - отметили в краевом минздраве.

Специалисты проанализировали пигментные образования, а также провели дерматоскопию. Участники получили консультацию специалистов и заключение обследования со всеми необходимыми рекомендациями по профилактике меланомы.

За время проведения акции по профилактике рака кожи удалось выявить 86 патологий. Всех участников направили на дообследование.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на любые новообразования на коже, даже если они выглядят безобидными. Осматривать кожу на предмет новых родинок рекомендуется не реже, чем раз в шесть месяцев. Если новообразование поменяло цвет, изменилось в размерах или начало кровоточить, необходимо немедленно обратиться к специалисту. Самостоятельно родинку убирать нельзя. Согласно статистике, онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, излечимы в 90% случаев.

Также во время проведения акции более трех тысяч человек прошли дистанционное обследование через сервис «Проверь свою родинку онлайн».

Несмотря на обильное количество солнечных дней, Хабаровский край укладывается в мировую статистику выявления онкологических заболеваний кожи. Злокачественные образования диагностируются у 2,7% людей. По словам специалистов, не стоит дополнительно подвергать себя риску развития новообразований кожи - лучше избегать нахождения под прямыми солнечными лучами с 11 до 16 часов, либо использовать защитную одежду, не посещать солярии.