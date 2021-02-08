Наталья Варламова - молодой ученый из Института горного дела. Тема, над которой она работает - геотермальная энергетика.- На Камчатке есть три геотермальных электростанции, на которых теплоноситель представляет из себя смесь пара и воды. К сожалению, система, которая все это добывает и транспортирует до станции выработки электроэнергии, работает не по классическим законам гидравлики и испытывает ряд трудностей. У нее неустойчивый режим работы и есть риск выхода ее из строя. Мое исследование позволяет просчитать устойчивые режимы работы этих систем, - рассказывает Наталья.В краевом Доме приемов она впервые и очень рада, что ее работу заметили и оценили. Несколько минут назад молодая девушка получила диплом и премию из рук руководителя региона. Таких, как она, здесь несколько десятков - все молодые, талантливые и перспективные, ведущие разработки в самых разных областях науки. От сельского хозяйства до медицины.Помимо молодежи наград удостоились и уже признанные авторитеты. В этом году звание «Заслуженный деятель науки Хабаровского края» было присвоено Татьяне Асеевой, Николаю Крадину и Сергею Леонову.- Мне очень приятно быть здесь с вами. Этот год указом президента объявлен Годом науки и технологий, и это высокая планка для нас с вами, - отметил Михаил Дегтярев. - Хабаровский край имеет значительный интеллектуальный потенциал, у нас 16 вузов, пять научных организаций РАН, больше двух тысяч работников, которые имеют ученую степень докторов и кандидатов наук. Сегодня здесь присутствуют представители научного сообщества разных поколений - и именитые ученые, и молодые талантливые аспиранты, и исследователи, которые делают свои первые самостоятельные, но уже признанные шаги. Уверен, что опыт заслуженных ученых и энергия молодых будут способствовать успеху и развитию нашего региона.Такое внимание к ученым со стороны региональной власти не случайно. Сейчас именно наука играет ключевую роль в развитии не только Хабаровского края, но и всей страны. Только внедряя лучшие и передовые разработки, страна сможет оставаться конкурентной в таких якорных отраслях, как здравоохранение, космос, авиастроение. Одна из ключевых задач властей всех уровней в сложившихся условиях - поддержать ученых, создав условия для их дальнейшей работы.Врио губернатора еще летом объявил «дегтяревский призыв», четко обозначив, что талантливым хабаровчанам есть чем заняться на малой родине. Выбранный Дегтяревым курс предполагает не только создание условий для талантливых жителей края, когда-то покинувших регион, но и дает возможность для реализации тем жителям Хабаровского края, кто уже сейчас живет здесь.