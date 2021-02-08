В Хабаровский край неумолимо стремится долгожданное тепло. В прошедшие выходные мы уже наблюдали заявки на комфортную погоду, но ветер еще не позволял в полной мере насладиться заканчивающейся зимой. А вот с наступлением новой недели – новые надежды. Синоптики обещают сильное потепление. Так что уготовила нам небесная канцелярия на ближайшие пять дней?В первой половине недели еще достаточно морозно. Это подтверждает Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС в эфире радио «Комсомольска правда». Главный метеоролог рассказала, чего еще ждать жителям края на этой неделе.- В начале недели ночью еще холодно, до -20 градусов, а вот днем уже достаточно хорошо потеплеет, будет до -10 градусов, - рассказала Галина Брынцева, – к концу недели в Хабаровск придет совсем теплая погода, температура поднимется даже до минус пяти градусов. О дожде пока не говорим, конечно, но тепло будет однозначно.Неужели весна уже не за горами и в Хабаровский край она придет в этом году раньше обычного?Вот что ждет Хабаровский край в ближайшие дни:Южные районы региона тоже прочувствуют теплые воздушные массы, солнце уже начнет прогревать землю и воздух. Осадков не будет, температура днем будет до -12 градусов максимум. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 14 метров в секунду.В центральных районах края завтра, девятого февраля подморозит еще, до -20 градусов. На побережье порывы ветра до 20 метров в секунду.А вот на севере края теплее, чем в центре, температура до -16, но пройдет снег, кое-где даже сильный и с метелью.Вот такие сюрпризы преподносит нам февраль в этом году. Что будет дальше – узнаем у метеорологов в пятницу.