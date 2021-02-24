Михаил Дегтярев - полгода в должности: спасение Комсомольска от паводка и строительство дамб

Наводнение 2013 года показало уязвимость Хабаровского края перед стихией. В тот год сильно пострадал Комсомольск-на-Амуре: затопило дороги, улицы и дачи, люди вручную сооружали защиту из мешков с песком, военные вставали в «живую дамбу». Тогда стало понятно, что натиск выходящего из берегов Амура могут сдержать гидротехнические сооружения. Развернулась крупная стройка, но со временем темпы возведения снизились. Сдвинуть процесс с мертвой точки удалось только после обращения Михаила Дегтярева к федеральным властям.ДАМБАМ БЫТЬИз-за изменения климата Амур все чаще стал доставлять проблемы Комсомольску, который, как оказалось, находится в зоне подтоплений. Масла в огонь прибавляют нерасчищенные русла великой реки. Наводнения могут вызвать даже дожди, которые решили задержаться чуть дольше обычного. Тогда стихия уничтожает урожаи, топит дома и разрушает все на своем пути. Ущерб в случае наводнения исчисляется миллиардами рублей.Специалисты подсчитали, что строительство дамб в Комсомольске может предотвратить ущерб минимум на 12,6 миллиарда рублей. Возведение гидрозащитных сооружений нужно Городу юности не только с экономической точки зрения, но и в целях безопасности. Защита от наводнений поможет спасти жизни и здоровье людей, а это бесценно.Михаил Дегтярев, понимая важность проблемы, вступил с федеральными властями в конструктивный диалог. Врио губернатора Хабаровского края удалось реанимировать строительство дамб и добиться увеличения финансирования на их возведение. Изначально на инженерную защиту Комсомольска планировалось направить 2,7 миллиарда рублей. Главе региона удалось убедить федеральный центр увеличить ассигнования до 3,4 миллиарда рублей.ПАВОДОК 2020Уровень Амура вновь поднялся в 2020 году до критических отметок. Вода затопила набережную Хабаровска и Большой Уссурийский остров. В Комсомольске стихия также доставила немало проблем. В крае был введен режим ЧС межрегионального масштаба. Это упростило выделение средств на восстановление и выплату компенсаций населению.На аварийно-спасательные и неотложные восстановительные работы было потрачено 42,5 миллиона рублей. Особенно пострадали сельскохозяйственные территории. Пострадавшим от паводка выплачено 11,1 миллиона рублей, всего выплачено 545 компенсаций.Всего помощь для устранения последствий ЧС в 2020 году получили 13 населенных пунктов. Сумма - 99,7 миллиона рублей. Гражданам, пострадавшим в результате ЧС, выдано 1 094 выплаты на общую сумму 20,2 миллиона рублей за счет краевых и федеральных средств.ПЕРВЫЙ В ДФОКраевой резерв в 2020 году увеличился на 24 миллиона рублей и превысил один миллиард рублей. Регион продолжает занимать по этому показателю первое место на Дальнем Востоке. Во втором полугодии 2020 года резерв региона пополнен материальными ресурсами на сумму 12,8 миллиона рублей.На базе дежурно-диспетчерской службы правительства края и системы -112, с 1 сентября 2020 года запущена в работу система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ (cистема МКА ЖХК).