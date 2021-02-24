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Михаил Дегтярев - полгода в должности: спасение Комсомольска от паводка и строительство дамб

Врио губернатора региона удалось «выбить» больше средств на достройку гидротехнических сооружений
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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