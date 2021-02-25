Более 8 миллиардов рублей пустят на модернизацию здравоохранения в Хабаровском крае

Задача краевых властей - закупить новое оборудование и построить новые медпункты Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае запущена программа по модернизации первичного звена системы здравоохранения. В ближайшие пять лет на нее планируется потратить свыше 8 миллиардов рублей. О ходе реализации программы рассказал зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Основной упор будет сделан на улучшение качества медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах края. Для этого планируется построить и модернизировать пять фельдшерско-акушерских пунктов и одну амбулаторию. Современные медицинские пункты появятся в селах и поселках Шереметьево, Пушкино, Марусино, Федоровке и Константиновке, а в Нелькане построят амбулаторию. На эти цели выделено более 213 миллионов рублей, основную долю расходов взял на себя федеральный бюджет.

- Кроме этого в программе еще 17 объектов. Это пристройка под компьютерный томограф в селе Троицкое, реконструкция поликлинического отделения 10 городской больницы - будет создан отдельный корпус с лифтом, 908 миллионов рублей выделено на закупку почти 600 единиц техники для медучреждений края. Будет закуплена и тяжелая техника - два компьютерных томографа, пять рентгенов, девять маммографов и семь флюорографов. По автотранспорту задача практически решена, помог минпромторг, и машины уже работают в полях, - пояснил Евгений Никонов.

В программу, принятую в августе 2020 года, еще будут вноситься коррективы.

- Нами поставлены очень амбициозные задачи в отношении Вяземской ЦРБ и ее рентгенологического отделения. Также необходимо предпринять решительные шаги по амбулатории в поселке Большая Картель и в селе Вознесенкое. В целом в системе здравоохранения Хабаровского края планируются большие серьезные проекты, часть из которых должны реализовать с привлечением частных инвестиций, - резюмировал Евгений Никонов.