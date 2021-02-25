Вопрос о запуске медицинского поезда «Матвей Мудров» обсудят в Хабаровске

Спецпоезд был очень востребован у жителей отдаленных станций БАМа Фото: пресс-служба ДВЖД

Правительство Хабаровского края намерено обсудить с руководством железной дороги вопрос о возобновлении работы поезда «Терапевт Матвей Мудров». Уникальный железнодорожный состав перестал курсировать с 2018 года.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» был оснащен современным медицинским оборудованием и оказывал медицинские услуги железнодорожникам и населению на отдаленных станциях по Байкало-Амурской магистрали. Спецпоезд был сформирован в 2005 году в рамках развития национальной программы по здравоохранению. В первый рейс он отправился в 2006 году. За первые пять лет работы поезд совершил более 60 рейсов и оказал медицинские услуги 55 тысячам человек.

- В свое время медпоезд был очень востребован. В Хабаровском крае часть поселков может получить квалифицированную медпомощь только от железной дороги. Запуск поезда - вопрос дальнейших переговоров с руководством железной дороги. Пока у края средств на такой проект нет. Вопрос на контроле, будем стараться его как-то сдвинуть. С другой стороны, куда не доедет поезд, доедет КАМАЗ, - объяснил Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Что касается остальных медицинских транспортных программ, то Евгений Никонов заверил, что в этом году в плановый рейс отправится теплоход «Здоровье», который дойдет до Николаевска-на-Амуре. Кроме этого 24 февраля из Хабаровска стартовал медицинский автопоезд с современным оборудованием. Первой остановкой автопоезда стал поселок Сита.