В этом году жители Хабаровского края стали чаще гибнуть от пожаров Фото: Борис КОКУРИН

По данным главного регионального управления МЧС, в этом году в Хабаровском крае произошло 758 пожаров. Из них 297 - в жилых домах. Это, кстати, меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но в то же время людей от огня погибло больше.

За прошедшие два месяца 2021 года, сообщают спасатели, от пожаров погибло 27 человек, трое из них - дети. Чего только стоит недавний случай в Хабаровске, когда целая семья скончалась, надышавшись дымом от горящих вещей. Взрослые пытались доползти до входной двери, но не сумели ее открыть, дети задохнулись в кроватках.

Дым, кстати, один из главных факторов, уносящих человеческие жизни. В наших домах очень много синтетики, которая при горении выделяет огромное количество ядовитых веществ. Спящий человек, надышавшись такой смесью, как правило, не просыпается. Многие погибшие засыпали в состоянии алкогольного опьянения - у них шансов выжить тоже, как понимаете, немного.

По статистике самая частая причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. Только в наступившем году половина всех пожаров возникла именно из-за этого. На втором месте неисправность электроприборов, на третьем - печи.

- Наиболее тяжкие последствия произошли при возгораниях в домах с высокой степенью изношенности, с неисправным печным отоплением или неудовлетворительным состоянием электрохозяйства, - отметил Матвей Гибадулин, начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Чтобы снизить количество погибших от огня, сейчас проводится активная работа по оборудованию жилья автономными пожарными извещателями. Что это такое? Если говорить простым языком - это прибор, работающий автономно от батарейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении.

Если тот же пожар возник ночью, или в другой комнате, прибор предупредит и разбудит, пока не стало слишком поздно. Пока в первую очередь их ставят у социально незащищенных групп населения: в домах пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей.

- На сегодняшний день в рамках краевой программы оборудовано в жилых помещениях около 4500 таких устройств, - подчеркнул Матвей Гибадулин.

Это еще не все. Уже с 1 марта 2021 года в стране вступают в силу специальные правила, касающиеся системы противопожарной защиты. Если вкратце, то застройщики обязаны будут устанавливать такие приборы в жилых помещениях, коридорах и прихожих. Как полагают в ведомстве, установка таких автономных дымовых пожарных извещателей поможет спасти немало человеческих жизней.