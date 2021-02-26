УБЕЖИЩЕВ месте, в котором я сейчас нахожусь обычные люди, что называется «с улицы», побывать навряд ли смогут. Мало того они о нем даже не подозревают, хотя расположено оно в достаточно людном месте.Тщательная проверка документов, несколько лестничных пролетов под землю, несколько герметичных, из дюймовой стали дверей с мощнейшими запорами. Каждая весит столько, что когда она открыта, под нее приходится подкладывать деревянный брусок – чтобы не выломала петли.Когда двери закрываются, помещения полностью отрезаются от внешнего мира. Солнце, уличный шум, суета остаются по ту сторону стального полотнища. Здесь тишина, размеренное течение времени, и негромкий шорох воздуха идущего из решеток вентиляции.Официальное название этого места – «Убежище». Есть предприятия, которые даже во время ядерной, химической и биологической войны, не должны прекращать свою деятельность. Одно из них Аэронавигация Дальнего Востока. По сигналу тревоги люди спустятся сюда, переждут опасность и смогут продолжать работать.- Подобные сооружения предназначены для сотрудников стратегически важных предприятий, - рассказывает Андрей Прокопенко, начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Остальное гражданское население, согласно планам гражданской обороны, будет эвакуироваться.Тем, кто страдает клаустрофобией, сюда вход заказан. В «бункере» могут одновременно находиться 300 человек в течение 48 часов. Они будут полностью обеспечены водой, едой, чистым воздухом, средствами защиты и медикаментами. Досуг тоже входит в меню.В обширном зале стоят кресла, теннисные столы, и есть даже свой пневматический тир – можно проводить собрания, а можно стрелять. Здесь не очень уютно, минимум электроники, зато крепко, практично и максимально безопасно. Все как делалось в Советском Союзе.СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕПостроено убежище было еще в прошлом столетии, в 1983 году. С тех пор минимум раз в квартал его открывают, проверяют и если надо пополняют запасы, запускают все механизмы (а их тут немало) – не дай бог что-нибудь выйдет из строя. Убежище должно работать как часы. Раз в год сюда спускаются сотрудники МЧС тоже для проверки.Проверяющий дергает за рубильник – запускается дизельгенератор. При отсутствии внешнего питания он будет обеспечивать местное население электроэнергией. Никакой автоматики – просто и надежно. Дизель еще советский, но при хорошем обслуживании проработает еще лет пятьдесят – сто.Комната – хранилище. С противогазами трех ростов в деревянных ящиках, ранцами в которых все необходимое для выживания на зараженной поверхности, пост радиационного контроля, складные носилки, сапоги, пилы, топоры, химические анализаторы. Все это аккуратно сложено на стеллажах ожидая своего часа.Зона отдыха. Деревянные двухэтажные лежаки, стол, стул и все. Предполагается, что здесь будет спать персонал. Матрасы и подушки – выдадут. Не очень удобно лежать на досках, но во время войны или другого ЧС не до удобств было бы, где голову преклонить.- Работа в убежищах строго регламентирована, - делится Андрей Прокопенко. – Каждый человек знает, где он должен находиться, что он должен делать, когда его кормят и когда он отдыхает.Это одно из лучших убежищ в Хабаровске, - уверяют в МЧС, такие же есть во всех важных для жизнедеятельности города предприятиях. Их немало, но местоположение каждого убежища строго засекречено.Это защитное сооружение выдержит как ядерный удар, так и прямое попадание авиабомбы, люди здесь будут защищены и от химического оружия. И это только третий класс защиты, сложно представить на способен первый - наивысший класс.В этом году 1 марта исполняется 89 лет международной системе гражданской обороны, созданной в далеком 1932 году во Франции. Тогда она называлась ассоциацией женевских зон. Благодаря этой системе в разных уголках мира и появились защитные сооружения способные защитить гражданское населения от боевых действий. Таких, как это.