В Хабаровске подписано оглашение между ЦСКА и Федерацией бокса России

Теперь юным армейским боксерам не придется заниматься в арендованном зале Фото: Петр МОЛОТОВ

Ко Дню рождения хабаровского филиала ЦСК воспитанники отделения бокса спортшколы олимпийского резерва филиала ЦСКА/Хабаровск получили замечательный подарок – к этой дате был отремонтирован зал бокса. Теперь юным армейским боксерам не придется заниматься в арендованном зале. На церемонию прибыло немало именитых гостей.

Школа бокса, как ее между собой называют дальневосточные боксеры, несколько лет ютилась в чужих помещениях. Ее вотчину в свое время отдали в пользование ансамблю песни и пляски ДВО. Спортсмены не особенно радовались таким переменам, поток желающих покорять спортивные вершины под эгидой ЦСК уменьшился. Но после долгих перипетий, согласований и ремонта, статус-кво было восстановлено. Ансамбль получил новое помещение, а боксеры въехали в свою альма-матер. 26 февраля состоялась торжественная церемония открытия реконструированного боксерского зала ЦСК.

- Я вам так скажу. Спорт в армии был всегда. Это неотъемлемая часть подготовки любого бойца. Настоящих воинов учат с детства. Этот зал, который боксеры СКА вновь обрели в Хабаровске, - важная ступень в подготовке защитников Родины. С сегодняшнего дня здесь начнут заниматься отделения детской спортивной школы СКА Хабаровск. Финансирование сейчас стабильное. И это, и неподдельный интерес, тяга молодежи к спорту в армейских рядах – явление повсеместное. Открытие, точнее, возрождение зала бокса СКА в Хабаровске – яркое тому подтверждение. Министерство обороны уделяет повышенное внимание развитию спорта не только в своих рядах, но и массовому спорту, особенно детскому. Подтверждением тому служит соглашение с Федерацией бокса России, которое мы подписали сегодня. Десятки детей и подростков получат здесь те навыки, которые – кто знает? – приведут впоследствии их на вершины спортивного Олимпа, - комментирует Валерьевич Громов, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем .

Действительно, на самых маленьких армейских спортсменов с этот день смотрели все глаза. В торжественной обстановке прошла церемония - посвящение в спортсмены ЦСКА воспитанников спортивной школы, зачисленных в СШ (ОРК) в 2021 году. У них появилась дорога в будущее. Есть, где тренироваться, у кого перенимать навыки, к чему стремиться. Хабаровская боксерская школа вырастила немало примеров выдающихся спортсменов.

Еще в 60-е хабаровский СКА подготовил 14 мастеров спорта. Его воспитанник Борис Кубасов завоевал серебряную медаль на III Спартакиаде народов СССР. Петр Чединовских и Эдуард Кауфман стали бронзовыми призерами чемпионата СССР 1964 года. Евгений Романюта занимал призовые места в первенстве Вооруженных Сил СССР и РСФСР; Чединовских победил олимпийского чемпиона поляка Грудзеня. Армейские боксеры Хабаровска на первенстве Вооруженных Сил с двадцать шестого места перешли на четвертое, и с той поры город официально стал одним из опорных пунктов страны по подготовке боксеров высокого класса.

В 70-е годы СКА подготовил призера чемпионата СССР, 9-ти кратного призера чемпионата Вооруженных Сил Евгения Тимофеева. Ныне он почетный гражданин Хабаровска, руководитель межрегионального бюро Федерации бокса России в Дальневосточном федеральном округе.

Да что там говорить. Андрей Замковой – в недавнем прошлом спортсмен спортивной команды филиала ЦСКА/Хабаровск – стал бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне и чемпионом мира 2019 года.

- Соглашение, подписанное между Федерацией бокса России, - только начало. Задел, который даст, надеюсь, великолепные всходы. В сентябре пройдет чемпионат мира по боксу в Москве. Мы будем там присутствовать, «вариться» в высшей спортивной среде. На самом деле, хочу поблагодарить ЦСК, что вернули бокс в эти исторические стены в Хабаровске. Я уверен, что дальневосточная земля, давшая нашей стране множество настоящих мастеров спорта, взрастит здесь олимпийских чемпионов. Место «сборки» выдающихся спортсменов вновь обретено. Это большой подарок боксерскому сообществу нашей страны, - с чувством говорит Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь, член Исполнительного комитета Федерации бокса России.

Что ж. Можно сказать, трудные времена для хабаровских армейцев подходят к концу. На сегодняшний день филиал ЦСКА/ Хабаровск включает в себя Спортивный комплекс плавательный, расположенный в г. Хабаровск и обособленные подразделения: Спортивный центр (г. Чита), Спортивный центр (морской и физической подготовки, г. Владивосток), Универсальный спортивный комплекс (г. Улан-Удэ), Спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» (г. Вилючинск) и Центр специальной физической подготовки и выживания (г. Иркутск). А с февраля сего года – еще и новый боксерский кластер.