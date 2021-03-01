Пожар на рубероидном заводе в Хабаровске: огонь бушевал на площади в 1000 «квадратов»

В арендованном кирпичном строении полыхает пластик и мусор для вторичной переработки
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске 1 марта случался пожар на картонно-рубероидном заводе по улице Халтурина. Оказалось, что горит складское помещение. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 3:25 часа
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сообщение о пожаре поступило в 3:25 часа. Разведка показала: в арендованном кирпичном строении полыхает пластик и мусор для вторичной переработки. Несмотря на высокую скорость распространения огня, пожарным удалось локализовать возгорание за полчаса. Затем сотрудники МЧС приступили к проливке конструкций.
Пожарным удалось локализовать возгорание за полчаса
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Открытый огонь ликвидировали в 8:35 часов. Из-за высоких температур перекрытия деформировались, часть кровли склада обрушилась. Эвакуация не потребовалась. Пострадавших в результате возгорания нет. Пожарные продолжают поливку и разборку конструкций.
В ликвидации пожара и его последствий принимают участие 39 человек
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
- В ликвидации пожара и его последствий принимают участие 39 человек личного состава и 13 единиц техники. Причины возгорания будут установлены в ходе проверки, - передает пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.
Открытый огонь ликвидировали в 8:35 часов
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю