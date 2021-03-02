Расширенное выездное заседание краевого правительства – нечто совершенно новое для нашего региона. Его суть заключается в том, что первые лица исполнительной власти и руководители муниципальных образований встречаются непосредственно «на земле», лицом к лицу. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, уверен, что такой новый формат взаимодействия с главами населенных пунктов позволит существенно облегчить решение самых насущных вопросов территорий. Районный центр Переяславка в первый весенний день принял правительственный десант и тем положил начало традиции. В столицу района Лазо также прибыли представители власти всех 17-ти районов Хабаровского края.- Это новая традиция. Будем собираться в районах края, общаться, обмениваться опытом. Главы муниципалитетов получат возможность перенять друг у друга лучшее в работе, поделиться достижениями. Конечная цель у нас всех одна – чтобы люди жили лучше, - подчеркнул Михаил Дегтярев.По сути, расширенное выездное заседание правительства – это перенастройка работы всей краевой исполнительной власти. Она максимально приближается непосредственно к территориальным проблемам.- Первый раз мы проводим расширенное заседание правительства в выездном формате. И мы видим, что это дает возможность параллельно изучить ситуацию в районе и на месте принять решения в поддержку бизнеса и населения, - говорит Михаил Дегтярев.Выездной формат, однако, ни в коей мере не отменяет повестку дня, традиционную для расширенных заседаний. В Переяславке были заслушаны доклады краевых министров по итогам социально-экономического развития в 2020 году, а также вопросы исполнения краевого бюджета. Прошедший год выдался не простым. Так, министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин в своем докладе отметил, что зафиксированные падения оборотов некоторых отраслей, например, в сфере общественного питания, тем не менее, не критично сказались на краевой экономике в целом. Доходы консолидированного бюджета края составили 150,8 млрд рублей. А это на 14 процентов выше, чем в году позапрошлом.- Выездное заседание правительства наглядно продемонстрировало, что Михаил Дегтярев уверенно реализует в крае стратегию поэтапного выхода из кризиса, - прокомментировал Евгений Чадаев, политолог. - А главное, что Хабаровский край впервые за последние годы начал выбираться из долговой ямы.Добавим, что благодаря замещению коммерческих займов государственными удалось снизить на 1 млрд рублей расходы на обслуживание госдолга. Эти деньги будут пущены на решение других, гораздо более актуальных для региона задач.