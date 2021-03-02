Небольшой снежный циклон надвигается на Хабаровский край

Снежный циклон затронет южные и центральные районы края Фото: Петр МОЛОТОВ

Южные и центральные районы Хабаровского края накроет небольшой снежный циклон. Как предупреждают метеорологи, 4 и 5 марта на этих территориях пройдет мокрый снег, а температура воздуха дойдет до +5 градусов.

Краевое МЧС распространило информацию, что из-за непогоды будет перекрыта паромная переправа «Ванино - Холмск», а на объектах энергоснабжения могут возникнуть аварийные ситуации. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Амурском, Солнечном районах. На дорогах возможен гололед.

Начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева уже предупреждала, что в край на этой неделе придет потепление, а также пройдет небольшой снег, но крупных циклонов ждать не стоит. Кроме этого, ближе к выходным в крае ожидается очередное похолодание.