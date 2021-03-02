Банда бизнесменов ограбила Амур на 700 килограммов калуги чужими руками в Хабаровском крае

Максимальное наказание по статье - до восьми лет колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Трое мужчин жили в Николаевске-на-Амуре - одном из самых рыбных уголков Хабаровского края. Здесь сосредоточено множество промысловых предприятий, сюда едут люди на путину в поисках неплохих денег. В столь богатом местечке вышеупомянутая троица (36 лет и двое по 28 лет) решила строиться свой рыбный бизнес. Правда, незаконный.

Выйти на масштабный промысел банда решила в 2020 году. Мужчины обращались к местным рыбакам и браконьерам по вопросам скупки частей рыбы. Да не простой, а именно калуги, которая находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу России. Сами выходить на промысел не решались, чтобы не было претензий со стороны правоохранителей, да и причиненный стране ущерб таким образом не зачтется.

Всего ОПГ скупила 700 килограммов частей калуги и более пяти килограммов икры амурского осетра. Со всем добром дельцы поехали в Хабаровск. Мужчины собирались здесь перепродать деликатесы, однако не успели - банду задержали силовики.

- Уголовное дело возбудили по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ…». Материалы подготовлены к направлению в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ущерб дельцам, как и ожидалось, не зачли: ловили-то не сами, а кто - не сказали. Максимальное наказание по статье - до восьми лет колонии.