Хабаровчанин Роман Бойчевский вошел в топ-10 биатлонистов-юниоров мира

Роман Бойчевский занял 9-е место. Фото: ДВГАФК

27 февраля в Австрии в городе Обертиллиах стартовало Первенство мира по биатлону среди юниоров. В соревнованиях принял участие хабаровский студент первого курса кафедры теории и методики легкой атлетики и зимних видов спорта ДВГАФК Роман Бойчевский. По итогам гонки на 12,5 километра Роман занял девятое место, войдя в топ-10 биатлонистов мира в своей возрастной группе. Первое место в гонке занял россиянин Денис Иродов из Горно-Алтайска, его результат 36:35.6.

Роман Бойчевский занял 9-е место. Фото: ДВГАФК

На двух огневых рубежах хабаровчанин допустил два промаха.- Наша команда приехала в Обертиллиах 13 февраля, заранее, чтобы успеть акклиматизироваться к горам. В последнюю неделю перед соревнованиями провели несколько скоростных подводящих тренировок, чтобы к гонке подойти в хорошей форме. Насчет самого старта: главной сложностью было распределение сил по дистанции. В горах если слишком быстро начать, может вырубить на последних кругах. Я начал чуть помедленнее первый круг, поэтому у меня получилось равномерно пройти всю дистанцию и добавить на последнем круге, - рассказал "КП-Хабаровск" Роман Бойчевский.

- В стрелковом компоненте для меня более сложной является стойка, главное задачей было справиться с ней, и я считаю, что показал неплохой результат. Все победы еще впереди, - резюмировал спортсмен.

Чемпионат в Обертиллиахе - уже 55 по счету. Он продлится до 6 марта.