Хабаровчанин Валерий (имя изменено - прим. ред.) осужден за ложное сообщение о минировании самолета. 16 сентября 2020 года мужчина позвонил в экстренные службы и заявил: «В хвосте воздушного судна бомба». Хабаровчанина задержали, но выдавать пароли и явки он отказался.В качестве мишени Валерий выбрал самолет, который находился на стоянке в международном аэропорту Хабаровска. В хвосте воздушного судна, по словам мужчины, якобы было заложено два килограмма тротила. Этого достаточно для разрушения фюзеляжа самолета. Экстренные службы среагировали оперативно и выехали на место, работу аэропорта пришлось остановить. Однако тревога оказалась ложной.За поиски телефонного террориста взялись полицейские и сотрудники ФСБ. Валерия вычислили быстро - мужчина сообщил о фейковой бомбе со своего мобильного телефона. Хабаровчанина с криминальным прошлым задержали, он отказался раскрывать истинные мотивы ложного минирования и свою вину не признал. Суд отправил подозреваемого в СИЗО.- Уголовное дело было возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.Приговор в законную силу вступает 4 марта.