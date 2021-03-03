Инспекторы МЧС рассказали, почему не стоит выходить на весенний лед в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Прогулки по льду Амура - традиционное развлечение жителей не только Хабаровска, но и всех прибрежных городов и поселков региона, тем более что таких поселений в Хабаровском крае немало. Но то, что было хорошо зимой, весной может обернуться бедой.

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Отдельная категория - любители подледного лова, рыболовы первыми вышли на лед еще осенью, не обращая внимания на дымящиеся полыньи, и сейчас не желают покидать насиженные места, даже невзирая на предупреждения инспекторов, регулярно патрулирующих акватории.

Между тем солнце, резкие перепады температуры и снег - существенно влияют на лед и на то, какую нагрузку он может выдержать. Поля, бывшие достаточно прочными еще в феврале, в марте уже могут не выдержать не только вес автомобиля, но и человека.

- Выдержит ли лед вес человека, зависит не только от его толщины, но также и от его структуры, которая весной меняется практически молниеносно, - рассказал Николай Шестовицкий, государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - На это влияет не только температура и падение солнечных лучей, а также ветровая нагрузка, течение реки, наличие сбросов теплых вод. Безопасной для человека считается толщина свыше семи сантиметров. Но в весенний период, когда лед теряет свою монолитность, становится трубчатым и игольчатым, человека может не выдержать толщина даже в 40 и больше сантиметров.

Снег, кстати, обильно выпавший в регионе в последние дни, не только создает дополнительную нагрузку на лед, но и скрывает опасные места: полыньи, майны, трещины и небольшие торосы. Так что специалисты призывают поостеречься от рыбалки и прогулок.

ЛЕД ТАЕТ - ПЕРЕПРАВЫ ЗАКРЫВАЮТ

На особом контроле МЧС - ледовые переправы. Их сейчас в Хабаровском крае официально действующих пока 39. Это официальные ледовые дороги, проложенные в русле рек. Их регулярно осматривают и проверяют - как бы чего не вышло. У всех на слуху недавний случай у Николаевска-на-Амуре, когда груженая фура ушла под лед.

- Сейчас во всех районах инспекторы будут проводить осмотр и освидетельствование уже действующих переправ, - подчеркивает Николай Шестовицкий. - После проверки на переправах может быть снижена грузоподъемность, а некоторые могут быть и вовсе закрыты, так как не соответствуют требованиям безопасности. Поэтому автомобилистам следует внимательно следить за информацией и ни в коем случае не выезжать на лед в местах уже закрытых ледовых дорог.

На морском побережье Хабаровского края ситуация весной еще серьезнее. В Ванинском и Советско-Гаванском районах лед не только тает, но уже ломается и трескается. Сейчас там начинают дуть отжимные ветра, разламывающие припай у берега. Отрывая ледовые поля, ветер уносит их в море, откуда незадачливых рыболовов приходится снимать уже спасателям. Иногда, отмечают специалисты, припай за секунды разламывается на очень маленькие куски, которые не смогут выдержать даже вес маленького ребенка.

- У нас ежегодно случаются случаи отрыва льдин с рыбаками, транспортом, провалы техники под лед, - делится Николай Гудомаров, старший государственный инспектор межрайонного инспекторского отделения по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Но это ничему не учит людей, и они продолжают выходить и выезжать на лед не только по одному, но и скапливаться большими группами на середине бухты.

Сейчас инспекторы обходят традиционные места рыбалки, пытаясь объяснить любителям, что выход на лед может стоить им жизни, но те к советам обычно не прислушиваются, надеясь на русский «авось».