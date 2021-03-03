Михаил Дегтярев приводит к единому стандарту медицину Хабаровского края

Михаил Дегтярев поручил ликвидировать дефицит лекарств в больнице Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, посетил Эльбан (Амурский район) - поселение во всех смыслах важное и многолюдное. Врио губернатора приехал навести порядок, конкретно - в медицине.

Он целенаправленно посетил филиал №1 КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края. Больница обслуживает около 12,5 тысячи человек, в том числе три тысячи детей. По территориальному принципу за филиалом закреплены Эльбан, села Ачан и Джуен, поселки Болонь и Тейсин. По сути, это единственный центр обращения граждан за медицинской помощью в критических случаях.

В стационаре пациенты пожаловались Михаилу Дегтяреву, что им приходится за свой счет приобретать ряд лекарственных препаратов, которые назначают лечащие врачи. Особенно тяжелым грузом бремя дополнительных расходов ложится на бюджет пенсионеров - людям сложно выделять на медикаменты по нескольку тысяч рублей в месяц.

- Это недопустимо. Мы столько средств выделяем системе здравоохранения, но при этом люди в разных больницах и поликлиниках оказываются в разных условиях, - сказал, общаясь с пациентами Эльбанской больницы, глава региона.

Михаил Дегтярев поручил министру здравоохранения региона Юрию Бойченко разобраться в ситуации и доложить о принятых мерах, особо отметив, что одной из важнейших задач правительства сегодня является качественное медицинское обеспечение всех жителей края.

Требуют разрешения и другие вопросы. Средний возраст медперсонала - 62 года, нужны молодые специалисты. В Эльбанской больнице, построенной в 1987 году, пока отремонтирован на деньги краевого бюджета только пятый этаж. Также есть потребность в серьезном обновлении оборудования.

Соответствующие распоряжения отданы. Это простые и конкретные команды, которые будущий руководитель края делегирует своим подчиненным.

Ситуация с медобслуживанием проблемная везде. В Хабаровском крае, по крайней мере, ее решением занимаются напрямую краевые руководители.