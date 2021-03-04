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Авиаторы МЧС начали подготовку к пожароопасному сезону в Хабаровском крае

Тренировка прошла на одном из аэродромов под Хабаровском
Борис КОКУРИН
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Авиаторы МЧС начали подготовку к пожароопасному сезону в Хабаровском крае

Авиаторы МЧС начали подготовку к пожароопасному сезону в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На улице идет снег, а авиаторы МЧС готовятся тушить пожары. На календаре март, скоро потеплеет, и дачники потянутся на свои приусадебные участки, сборщики дикоросов в лес - и заполыхает. Прекратятся лесные пожары скорее всего в ноябре - когда температура опять уйдет в минус.

Напомним, что в прошлом году в 14 районах Хабаровского края действовал особый противопожарный режим, и несмотря на то, что по данным правительства региона год с точки зрения возгораний в лесу был относительно спокойным, огонь уничтожил довольно значительные площади лесных насаждений.

Для тренировки на вертолетах закреплены специальные грузы имитирующие водосливные устройства

Для тренировки на вертолетах закреплены специальные грузы имитирующие водосливные устройства

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Так, по данным комитета лесного хозяйства в крае было зафиксировано 417 возгораний. Пожары прошли площадь в 251 тысячу гектаров. Ущерб от огня вылился в десятки, а то и сотни миллионов рублей.

Чтобы не допустить такого этой весной и гудят сейчас над аэродромом винтами Ми-8 и Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. К вертолетам тросами прикреплены специальные грузы, имитирующие водосливные устройства. Идут тренировки.

Задача каждого экипажа перенести контейнер и поставить его точно в обозначенный квадрат

Задача каждого экипажа перенести контейнер и поставить его точно в обозначенный квадрат

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По статистике, хоть большая часть возгораний и возникает по вине населения, но остальные относятся к категории «грозовых». Они особенно опасны тем, что образуются обычно в самых труднодоступных местах, куда даже вездеходом не доберешься. Тут и пригодится авиация.

- Цель таких тренировок - это подготовка личного состава воздушных судов, инженерно-авиационной службы к осуществлению работ по ликвидации природных и ландшафтных пожаров и защите населенных пунктов от перехода на них огня, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Пока на водоемах еще лед, и нет возможности забирать огнегасящую жидкость из естественных водоисточников, водосливное устройство авиаторам заменяет груз на внешней подвеске весом 1,5 и 12 тонн, в зависимости от вертолета. Задача каждого экипажа перенести контейнер и поставить его точно в обозначенный квадрат.

Летать приходится на режимах близких к максимальным

Летать приходится на режимах близких к максимальным

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Летают пилоты и днем, и ночью на режимах, близких к максимальным, из-за чего требуется очень внимательно вести винтокрылые машины, выдерживать скорость, высоту и хорошо ориентироваться на местности.

- Полеты с грузом на внешней подвеске - это первый этап подготовки, следующий - работа непосредственно с самим водосливным устройством, забор воды из естественного водоема и ликвидация условного пожара, - подчеркнули в региональном управлении.

Для справки: с наступлением пожароопасного сезона авиация МЧС будет работать на всей территории Дальнего Востока. Будут задействованы не только вертолеты, но и самолеты-амфибии Бе-200 ЧС.

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