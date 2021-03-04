Авиаторы МЧС начали подготовку к пожароопасному сезону в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На улице идет снег, а авиаторы МЧС готовятся тушить пожары. На календаре март, скоро потеплеет, и дачники потянутся на свои приусадебные участки, сборщики дикоросов в лес - и заполыхает. Прекратятся лесные пожары скорее всего в ноябре - когда температура опять уйдет в минус.

Напомним, что в прошлом году в 14 районах Хабаровского края действовал особый противопожарный режим, и несмотря на то, что по данным правительства региона год с точки зрения возгораний в лесу был относительно спокойным, огонь уничтожил довольно значительные площади лесных насаждений.

Для тренировки на вертолетах закреплены специальные грузы имитирующие водосливные устройства Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Так, по данным комитета лесного хозяйства в крае было зафиксировано 417 возгораний. Пожары прошли площадь в 251 тысячу гектаров. Ущерб от огня вылился в десятки, а то и сотни миллионов рублей.

Чтобы не допустить такого этой весной и гудят сейчас над аэродромом винтами Ми-8 и Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. К вертолетам тросами прикреплены специальные грузы, имитирующие водосливные устройства. Идут тренировки.

Задача каждого экипажа перенести контейнер и поставить его точно в обозначенный квадрат Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По статистике, хоть большая часть возгораний и возникает по вине населения, но остальные относятся к категории «грозовых». Они особенно опасны тем, что образуются обычно в самых труднодоступных местах, куда даже вездеходом не доберешься. Тут и пригодится авиация.

- Цель таких тренировок - это подготовка личного состава воздушных судов, инженерно-авиационной службы к осуществлению работ по ликвидации природных и ландшафтных пожаров и защите населенных пунктов от перехода на них огня, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Пока на водоемах еще лед, и нет возможности забирать огнегасящую жидкость из естественных водоисточников, водосливное устройство авиаторам заменяет груз на внешней подвеске весом 1,5 и 12 тонн, в зависимости от вертолета. Задача каждого экипажа перенести контейнер и поставить его точно в обозначенный квадрат.

Летать приходится на режимах близких к максимальным Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Летают пилоты и днем, и ночью на режимах, близких к максимальным, из-за чего требуется очень внимательно вести винтокрылые машины, выдерживать скорость, высоту и хорошо ориентироваться на местности.

- Полеты с грузом на внешней подвеске - это первый этап подготовки, следующий - работа непосредственно с самим водосливным устройством, забор воды из естественного водоема и ликвидация условного пожара, - подчеркнули в региональном управлении.

Для справки: с наступлением пожароопасного сезона авиация МЧС будет работать на всей территории Дальнего Востока. Будут задействованы не только вертолеты, но и самолеты-амфибии Бе-200 ЧС.