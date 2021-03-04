Мобильные точки торговли цветами появятся в Хабаровске

В Хабаровске будет 30 мобильных торговых точек торговли цветами к 8 марта Фото: Петр МОЛОТОВ

Хабаровские предприниматели, занятые в цветочном бизнесе, вовсю готовятся к 8 Марта. Кроме стационарных точек продажи цветов бизнесмены намерены расставить мобильные пункты. О подготовке к 8 Марта в эфире радио «КП»-Хабаровск» рассказала Марина Перова, заместитель начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска.

- В преддверии праздников от предпринимателей города поступают заявки на размещение дополнительных торговых точек для реализации цветов. Несмотря на то, что в городе хорошо развита сеть круглогодичной продажи этой группы товаров, в предпраздничный период в администрацию города поступило около 30 обращений на расстановку дополнительных торговых мест. Размещение этих точек мы производим в порядке ярмарочной торговли на несколько дней по желанию заявителей. Некоторые заявляются на три-четыре дня, другие считают, что им достаточно работать 7 и 8 марта. На все заявленные места выезжают специалисты управления торговли и смотрят возможность размещения. Как правило, это торговля с автотранспорта, так как из-за холодов цветам требуется определенный температурный режим. Торговые места для удобства жителей обычно размещают возле жилмассивов, - рассказала Марина Перова.

Большую партию цветов подготовил и Горзеленстрой. Однако у предприятия не будет своих торговых точек. Бизнесмены предпочитают заранее заключать с предприятием договор на поставку цветочной продукции.