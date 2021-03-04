Увеличено количество бюджетных мест среднего профобразования в Хабаровском крае

Почти 5,5 тысяч бюджетных мест будет распределено в ссузах Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждены общие объемы контрольных цифр приема на обучение по специальностям среднего профессионального образования в Хабаровском крае за счет бюджета. В 2022/2023 учебном году поступить на «бюджет» смогут 5490 человек. Это на 25 студентов больше, чем в прошлом году.

Традиционно в центре внимания – технические специальности. Бюджетных мест в этом направлении больше всего – 3440. Среди наиболее востребованных профессий – сварщик, слесарь, машинист дорожных и строительных машин, электромонтажник, мастер по ремонту автомобилей, строитель промышленных и гражданских зданий. Среди менее востребованных – кровельщик, бригадир-путеец, наладчик компьютерных сетей, дефектоскопист и лаборант-эколог.

Для медицинского направления забронировано 675 бюджетных мест. Большая часть – 390 – посвящена сестринскому делу. На лечебный факультет запланировано 145 мест, а вот на акушерское дело и лабораторную диагностику выделено всего 70 мест.

В направлении «Искусство и культура» - 65 бюджетных мест. 18 мест – на инструментальное исполнительство, а вот теорию музыки за счет бюджета готовы изучать всего 3 студента.

Студенты, решившие стать педагогами, могут рассчитывать на 350 бюджетных мест. Среди наиболее востребованных профессий – педагог дошкольного образования (200 мест), а также учитель начальных классов (75 мест). А вот педагогика допобразования и коррекционная педагогика – всего по 25 мест.

Направление «Наука об обществе» представлено 325 бюджетными местами. Для поваров и кондитеров заготовлено 125 бюджетных мест, а для желающих стать барменами – 75 мест.