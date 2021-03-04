Жалобно скулящий в колодце пес или сгорающий заживо кот имеют право на жизнь Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Профессия спасателя такова, что они приходят на помощь не только людям, но и животным, попавшим в беду. Жалобно скулящий в колодце пес или сгорающий заживо кот имеют право на жизнь. «КП» собрала самые яркие случаи спасения животных в Еврейской автономии за прошедший год. Некоторые истории трагичны, некоторые трогают до глубины души.

СЛУЧАИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

В Биробиджане в январе 2020 года в ледяной яме глубиной около 1,5 метра нашли умирающего пса. Охрипший, он пытался согреться, свернувшись клубком. Тело свело судорогой от холода. Собаку достали и отвезли в клинику. Врачи, судя по тому, как истончилась жировая прослойка в веках, сказали, что зверь не один день замерзал в заброшенном колодце. К сожалению, спасатели увидели собаку слишком поздно - пес умер на руках у врачей.

Дрогой собаке повезло больше. В мае в столице ЕАО загорелся деревянный жилой дом. Пожар был сильный - огонь полностью охватил здание, пламя вырвалось из окон. Хозяев в доме не оказалось, лишь трехмесячный щенок, который слабо пищал. Спасатель Алексей Петров пошел на звук, в щелях под крыльцом, куда пока еще не добралось пламя, он нашел съежившегося грязного мокрого песика. Зверек надышался дымом и забился под доски, испугавшись пожара.

Хозяев в доме не оказалось, лишь трехмесячный щенок, который слабо пищал Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Когда я взял щенка на руки, он трясся, подрагивал, чуть слышно скулил. Я погладил его, прижал к боевке, чтоб успокоить перепуганного малыша. Пес пришел в себя, открыл глаза, попытался вилять хвостом. Я передал его очевидцам, которые наблюдали за тушением дома, - рассказывал тогда пожарный.

За три года службы в пожарной охране, это был первый случай, когда Алексей спас из огня чью-то жизнь.

«СОБАКА ЗАСТРЯЛА»

В июне Анна Павличенко как обычно пришла на работу в офис. Она услышала слабый звук из-за контейнера. Пошла посмотреть, а там забился Рыжик. Пес обессилел, не отзывался и не мог повернуться. Девушка вызвала спасателей, которые с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента отодвинули многотонный контейнер от стены кирпичного здания. Собака смогла выбраться из плена.

- Это была необычная спасательная операция. Для того, чтобы появилась возможность отодвинуть контейнер, пришлось его разгружать. Рабочие склада освободили металлический ящик от 200 мешков с мукой, после этого мы приступили к работе. Пес, когда смог дышать полной грудью, развернулся и выбежал из западни, - рассказывал Максим Климов, спасатель II класса.

Рыжик забился за контейнер и не смог выбраться Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В октябре во дворе заброшенного дома несколько суток скулила собака. Прибывшие спасатели обнаружили на месте изможденного лохматого пса, который запутался в колючей проволоке и оказался прикованным к забору. Специалисты освободили собаку от колючих шипов, черно-белый малыш, обезумев от радости, со всех ног убежал прочь.

Прибывшие спасатели обнаружили на месте изможденного лохматого пса, который запутался в колючей проволоке Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Несколько месяцев назад - в декабре 2020 года - в ловушку попала еще одна собака. Бездомный пес застрял между прутьями железной решетки подвала. Выбраться своими силами зверек не смог. Помочь скулящему от боли и безысходности псу пытался очевидец, но тщетно.

- Оценив ситуацию, было принято решение перерезать прутья гидравликой. Мы выполнили спасательную операцию за две минуты. Собака, почувствовав себя в безопасности, убежала, - рассказывал тогда Вячеслав Екименко, спасатель с 20-летним стажем.

НЕМНОГО КОТИКОВ В ЛЕНТУ

Биробиджанская квартира охвачена огнем, хозяйка спаслась, но не находит себе места и бросается на пожарных с криками: « Сделайте что-нибудь! У меня там Леопольд остался!». Борцы с огнем сработали оперативно: сбили пламя в прихожей и прошли в дальнюю комнату, откуда доносилось слабое мяукание. Под диваном пожарные нашли дрожащего кота. Леопольд тяжело дышал, спасатель Евгений Гончаров прижал его к себе, вынес на улицу и передал хозяйке.

Леопольд тяжело дышал, спасатель прижал его к себе, вынес на улицу и передал хозяйке Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Для некоторых пожарных спасение животных - редкость. Так случилось в Амурзете: загорелся дом, прибыли борцы с огнем. В охваченном пламенем строении людей не оказалось, только кошка и трехцветный котенок, которые забились за шкаф и жалобно мяукали.

- Хорошо, что дети в момент возгорания были у бабушки! Пожар возник на веранде, комнаты в доме быстро наполнились дымом. Мы, когда вошли, услышали слабый писк. За шкаф забились кошки. Обессилевшие, грязные, все в копоти, но еще живые! Вынесли их на улицу, отогрели. Котенок совсем маленький и кошка трехцветная. Хозяева, подоспевшие на слух по деревне о пожаре, забрали животных у нас, - делился Василий Лунин, пожарный с 15-летним стажем.

В охваченном пламенем строении людей не оказалось, только кошка и трехцветный котенок Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Бывает и так, что животные спасают своих хозяев до прибытия профессионалов. Так, в августе беременная кошка начала ходить ночью по дому, громко и надоедливо мяукать. Хозяева проснулись и увидели зачинающийся пожар. Женщина вместе с сыновьями и кошкой Тилюпой эвакуировались, дом выгорел полностью.

- Когда мы спаслись от пожара, я смогла успокоиться только после того, как увидела на улице живыми и невредимыми всех членов семьи: сыновей Лешу, Витю и кошку Тилюпу. Мы выбежали едва накинув на себя теплые вещи, успели взять документы. Пожарные расчеты до самого утра тушили наш ветхий дом. Спасти имущество не удалось, но какое ж это счастье, что все мы живы! И это благодаря почувствовавшей беду кошке! - делилась тогда хозяйка дома Ольга Родионова.

Женщина вместе с сыновьями и кошкой Тилюпой эвакуировались, дом выгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

ПТИЦЫ И ОЛЕНИ

Июль, Биробиджан, сквер пограничников. Прохожие заметили, что на траве лежали два птенца голубой сороки. Малыши выглядели обессилевшими, не пищали, не двигались. Пернатых детенышей могли запросто съесть уличные собаки и кошки. Прибывшие на помощь спасатели вернули птиц в гнездо. Специалисты сказали, что сотрудники МЧС все сделали правильно.

Совсем недавно (уже в новом году) на окраине Биробиджана была замечена изящная косуля с длинной красиво изогнутой шеей. Из задней ноги заблудившегося дикого животного шла кровь. Спасатели поймали зверя и отвезли на рентген, диагноз - «Открытый перелом». Во время осмотра сотрудник МЧС Никанор Пьянников держал на руках, гладил и успокаивал перепуганную косулю.

Спасатели поймали зверя и отвезли на рентген, диагноз - «Открытый перелом» Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Зверек получил кличку Морковка из-за ярко-красного окраса шерсти. Животное поселили в вольере на территории поисково-спасательного подразделения. Бойцы выхаживали косулю несколько недель, после Морковку отправили в Приморье на реабилитацию.

ОТВЕЧАЙТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

Не все хозяева так яростно борются за жизнь своих (и чужих) питомцев. Многие оставляют зверей на улицах: самим жить негде, куда с кошкой или собакой идти-то. Некогда любимые Барсики и Шарики теперь в лучшем случае бродят по деревням, поселкам и городам в поисках пропитания. Костлявые звери, навсегда запомнившие предательство самых близких, теперь шарахаются от людей. Даже от тех, кто хочет им хоть как-то помочь.

- Если едем на дачи в межсезонье, мы стараемся брать с собой пакет с остатками еды, корм, чтобы поддержать четвероногих. Несколько бедолаг, попавших в неприятности при пожарах, теперь живут в наших подразделениях, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Например, в селе Бирофельд пожарные приютили кота Барсика. Теперь у сотрудников есть примета: зверек греет боевую одежду того, кому сегодня предстоит ехать на вызов. В Биробиджане спасатели приютили собаку Дусю, которую вытащили из колодца. Кошку Машу на одном из пожарищ подобрали борцы с огнем в Смидовичах.

В Биробиджане спасатели приютили собаку Дусю, которую вытащили из колодца Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Спасатели и «Комсомолка» призывают быть ответственными по отношению к своим домашним питомцам. Не забывайте про своих любимцев, ведь вы - единственное, что у них есть.