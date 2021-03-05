Коронавирус в Хабаровском крае: вакцинация, заболеваемость на 5 марта 2021 года

Массовая вакцинация приведет к формированию коллективного иммунитета в Хабаровском крае Фото: Александр БОЙКО

В Хабаровском крае продолжается коронавирусная пандемия. Однако уровень заболеваемости постепенно снижается. Так, за прошлые сутки в регионе инфекцию выявили у 52 жителей региона.

Почти в два раза больше людей выписали за сутки в крае. 101 человек выздоровел. К сожалению, ещё два человека скончались от инфекции за минувшие сутки.

В тяжелом состоянии находятся восемь человек. Двое - под аппаратами искусственного вентилирования легких.

В регионе развернута 851 ковидная койка. Свободных коек - 244.

В Хабаровске заболевших за сутки больше, чем в других районах и городах края. За сутки здесь зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной. В Хабаровском районе - пять заболевших, в Комсомольске - девять новых случаев.

В Тугуро-Чумиканском, Нанайском, Ванинском и Аянском районах за сутки зафиксировано по два новых случая заболевания. В Ульчском и районе имени Лазо по одному заболевшему. В Совгаванском районе - пять, в Охотском - шесть, в Вяземском - семь.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Поставить прививку можно в медучреждениях края, или в Уголках здоровья.

Кроме того, в районы Хабаровского края ездит теперь автопоезд «Здоровье». В нем жители региона могут пройти обследования у узких специалистов, получить консультации и схему лечения.