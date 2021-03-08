Двое погибли, двое спасены, 14 вышли сами: деревянный барак сгорел в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Для жителей двухэтажного деревянного дома по улице Трехгорной, 83, в Хабаровске это праздничное утро началось совсем не с радостного события. Пока большинство обитателей ветхого строения спали, в доме вспыхнул пожар. Хорошо, что нашлись бдительные люди, которые разбудили всех остальных.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве тревожный звонок на пульт охраны поступил в пять часов утра и на место происшествие немедленно выдвинулись пожарные расчеты по повышенному номеру. Все понимали, что в такую рань если огонь разгорится в деревянном доме жертв может быть очень много.

Двое погибли, двое спасены, 14 вышли сами: деревянный барак сгорел в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Подъезжающих борцов с огнем на улице встретила целая толпа местных обитателей, наспех одетые жители успели сами выбежать на улицу и теперь ждали помощи. Все ли на месте точно никто сказать не мог, кто знает сколько в эту ночь жителей ночевали дома?

- По прибытию было обнаружено открытое пламя на первом этаже, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Звено газодымозащитной службы выдвинулось на разведку и проверку помещений на наличие там людей, нуждающихся в помощи и эвакуации.

Еще до прибытия пожарных расчетов самостоятельно на улицу смогли выйти 14 человек, затем разведчики обнаружили еще двоих которых выводить из пожара пришлось при помощи специальных спасательных устройств – в помещениях было полно едкого дыма и практически отсутствовала видимость.

Двое погибли, двое спасены, 14 вышли сами: деревянный барак сгорел в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пока одни спасали людей другие без промедления приступили к ликвидации пожара. К сожалению, не обошлось и без печальных находок в одной из горящих квартир были найдены две женщины без признаков жизни.

Только через час с четвертью разбушевавшийся огонь удалось локализовать, а еще через 15 минут ликвидировать открытое пламя. Затем пожарные занялись проливкой помещений и поиском скрытых очагов горения. Без двадцати десять подразделения доложили о полной ликвидации пожара. Общая площадь, поврежденная огнем, составила 70 квадратных метров.

- Всего для ликвидации последствий возгорания были задействованы 25 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России – 11 человек и 3 единицы техники, - отметили в главной региональном управлении МЧС.

Двое погибли, двое спасены, 14 вышли сами: деревянный барак сгорел в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас на место трагедии работают специалисты следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО и инспекторы Госпожнадзора, их задача выяснить почему начался пожар и что послужило причиной гибели людей. Так же к сгоревшему дому прибыли и представители прокуратуры.

- На место происшествия выезжали и.о. прокурора г. Хабаровска Дмитрий Туровцев и и.о. прокурора Краснофлотского района г. Хабаровска Иван Маслов, - рассказали в краевом надзорном ведомстве. - По данному факту прокуратурой города проводится проверки исполнения федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Предполагаемая причина возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем. Однако рассматриваются и другие версии.