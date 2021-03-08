Вызволили из ловушки: утром 8 марта спасатели помогли хабаровчанке обрести свободу Фото: ДВРПСО МЧС России

Как жительнице краевого центра удалось попасть в такую ситуацию, сама пострадавшая объяснить не смогла. Говорит просто сунула палец в слив чтобы почистить раковину, а вытащить уже не получилось.

Сначала женщина пыталась освободиться самостоятельно, затем при помощи домашних, когда же стало ясно что все попытки обречены на неудачу – пришлось позвонить спасателям.

- В третьем часу утра оперативному дежурному поступил вызов о том, что у женщины рука застряла в раковине, - рассказали в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России. - Для команды дежурной смены, которая выехала на выезд, до самого приезда на помощь оставалось загадкой, как именно рука пострадавшей могла застрять. Но все до банальности было просто. Как оказалось, палец был заблокирован в отверстии перелива.

Операция по высвобождению конечности потребовала точности и сосредоточенности. Отверстие пришлось расширять при помощи долота приходилось действовать очень осторожно чтобы не нанести травму пострадавшей.

Впрочем, медлить тоже не стоило – палец начал отекать. За спасательной операцией наблюдали всей семьей. Сама пострадавшая сохраняла позитивный настрой во время работы спасателей. О своих намерениях в изучении сантехники предпочла промолчать. – рассказали в ведомстве. Сама пострадавшая встретила момент, когда палец вышел из ловушки возгласом: «Наконец-то свободна».

Ситуации, когда людям приходится освобождать конечности, застрявшие в различных предметах, случаются у дежурной смены ДВРПСО сплошь и рядом, правда обычно это кольца. Особенно грешат этим девушки. Надев украшение на размер или несколько меньше и не в силах снять его самостоятельно, они зовут на помощь спасателей. Кольца – пилят, пальцы высвобождают.