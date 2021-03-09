Трагические выходные: пять человек погибли от пожаров в Хабаровском крае за три дня Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ОГНЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

«Длинные» выходные всегда отмечаются различными чрезвычайными происшествиями, в этот раз они прошли под знаком огня. По данным главного регионального управления МЧС в Хабаровском крае за три дня было зарегистрировано 43 пожара, 17 из них в жилом секторе.

В этот раз не просто сгорело имущество – погибли люди. Огонь унес жизни пяти человек, двое из которых дети. Помимо этого спасены из огня были двое, эвакуированы – 14 человек, одного ребенка из горящего дома вынес на руках очевидец.

Пожар в Солнечном районе унес жизни двоих малолетних детей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

6 марта 2021 года. Поселок Березовый в Солнечном районе Хабаровского края. Мужчина, проходивший по улице, увидел, что от одного из деревянных домов идет густой дым, а из окон вырываются языки пламени. Здание засыпное, рассчитанное на проживание 4 семей, однако жили в нем только три.

Не мешкая, очевидец бросился на помощь. Ворвавшись в горящий дом, он обнаружил в густом дыму четырехлетнего ребенка, и схватив его на руки, выбежал на улицу. В огне еще оставались дети, поэтому передав мальчишку подоспевшим односельчанам, мужчина опять бросился в горящее здание.

- В момент прибытия пожарной охраны спасенный находился в теплом помещении, под присмотром взрослых, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Сам мужчина несколько раз входил в огонь, получил ожоги и другие травмы. В настоящий момент он находится на амбулаторном лечении, его жизни и здоровью ничего не угрожает. К сожалению жизни еще двоих детей спасти не удалось.

Сейчас специалисты выясняют, от чего загорелся дом, и почему погибли малолетние дети.

- Было установлено, что в момент возгорания в квартире одни без контроля взрослых находилось трое детей 2019, 2018 и 2016 годов рождения, - подчеркнули в ведомстве.

ПОГИБЛИ ВО СНЕ

Пожар в Хабаровске, из горящего барака сами вышли 14 человек, двоих эвакуировали, еще двое погибли Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Еще две трагедии произошли утром 8 марта. В Хабаровске по улице Трехгорной загорелся двухэтажный барак. Пожар возник на первом этаже, но сквозь пустоты в стенах пламя перекинулось на второй этаж, а потом и на крышу. Возгорание произошло в 5 утра, когда большинство жильцов спали. Хорошо, что нашлись те, кто был на ногах и смог разбудить остальных. 14 человек самостоятельно вышли из здания и дожидались прибытия пожарных на улице.

Когда на место происшествия прибыла пожарная бригада, разведчикам из спешно сформированного звена в густом дыму удалось обнаружить еще двух человек. При помощи специального спасательного оборудования их спешно эвакуировали из дома. Уже во время тушения объекта еще две женщины были найдены без признаков жизни.

Пожар в Амурске - сгорел диван, погибла женщина Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Третий пожар, унесший жизнь женщины 1974 года рождения, произошел в городе Амурске, - поделились в региональном управлении МЧС. - В послеобеденное время на пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по проспекту Комсомольскому. На момент прибытия пожарных на место вызова из окна на третьем этаже здания был виден дым. В квартиру проникали по автолестнице через балкон.

Горел диван – площадь возгорания составила всего 2,5 квадратных метра. Пожарным потребовалось всего 40 минут на то чтобы приехать и потушить огонь. К сожалению уже к моменту прибытия спасателей женщина была мертва.

Сейчас с пожарами разбираются инспекторы Государственного пожарного надзора, специалисты регионального следственного комитета и прокуратуры. Предварительные версии – не острожное обращение с огнем. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.