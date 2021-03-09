Браконьеров со шкурой и головой амурского тигра поймали в гаражах в Хабаровске

Пограничники нашли и изъяли у «черных охотников» шкуру, голову и кости амурского тигра Фото: Влад КОМЯКОВ

Оперативники ФСБ в ночь с 6 на 7 марта задержали двоих браконьеров в Железнодорожном районе Хабаровска. У мужчин нашли части тела редкого амурского тигра. Браконьеры пытались продать дериваты убитого краснокнижного зверя среди гаражей.

Мужчин, которые внесли незаконные коррективы в популяцию исчезающих амурских тигров, поймали сотрудники погрануправления ФСБ. Браконьеров задержали на территории гаражно-строительного кооператива в районе улицы Саратовской. Здесь должна была состояться сделка по продаже частей туши убитого редкого зверя.

По словам браконьеров, полосатый хищник был убит рядом с селом Лесопильное Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Пограничники нашли и изъяли у «черных охотников» шкуру, голову и кости амурского тигра. По словам браконьеров, полосатый хищник был убит в 500 метрах от трассы Хабаровск - Владивосток рядом с селом Лесопильное (Бикинский район).

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных…», - прокомментировали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Браконьеров задержали на территории гаражно-строительного кооператива Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Оперативникам предстоит выяснить, как был убит тигр и кто заказчик дериватов. Части тела этого животного высоко ценятся в китайской народной медицине. Дериваты вымирающего зверя, согласно суевериям Поднебесной, могут вылечить все - от зубной боли до простатита.

На Дальнем Востоке осталось порядка 600 амурских тигров. Потеря одной особи наносит урон всей популяции. Статные звери охраняются международными договорами и занесены в Красную книгу РФ. Добыча амурских тигров на территории России запрещена. За убийство тигра подозреваемым грозит от пяти до восьми лет колонии.