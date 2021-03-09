Сергей Фургал: последние новости на 9 марта 2021 года

На 9 марта известно, что экс-чиновнику не поступают письма и телеграммы, по этому поводу однопартийцы арестанта обратились в Генпрокуратуру Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости про уголовное дело Сергея Фургала публикует «Комсомолка». Напомним, что бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. На 9 марта известно, что экс-чиновнику не поступают письма и телеграммы, по этому поводу однопартийцы арестанта обратились в Генпрокуратуру.

Ранее правозащитница Марина Литвинович (ее хотят исключить из столичной общественной наблюдательной комиссии) заявляла, что Сергей Фургал до сих пор лишен переписки, писем и телеграмм. Экс-глава региона не получил ни одного поздравления с минувшими праздниками и назвал происходящее «психологической пыткой». Арестанту не вручили даже правительственной телеграммы от лидера фракции ЛДПР (в нее входил Сергей Фургал) Владимира Жириновского. Это стало последней каплей для либерал-демократов и вызвало у них возмущение.

- Это полное нарушение всех правил обращения с арестованными! Фракция ЛДПР обратится к генпрокурору с тем, чтобы наказать всех виновных в этом и принять все меры, чтобы содержание Сергея Ивановича Фургала соответствовало всем нормам законодательства России, - говорится в заявлении, опубликованном вTelegram-канале партии ЛДПР.

Тем временем адвокаты уверены, что суд над экс-губернатором может проходить с участием присяжных и в Хабаровске. Оснований для отказа в этом нет. Однако территориальную подсудность определит Верховный суд РФ. Пока Сергей Фургал останется в СИЗО до 8 июня. Предварительное следствие должно завершиться за месяц до этой даты.

Бывшего губернатора задержали в июле. По версии следствия, экс-глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского. СК РФ считает, что преступления были совершены организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Экс-главе Хабаровского края предъявлено обвинение в окончательной редакции.