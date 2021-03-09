Заключенные будут готовить и фасовать обеды для авиапассажиров в Хабаровске Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

После того, как в Хабаровске наконец достроили и открыли УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр), в тюремном ведомстве озаботились трудоустройством тех, кто будет отбывать в нем наказание.

В УФИЦ попадают преступники, для которых колонии много, а колонии-поселения мало, иначе говоря, они в основном предназначены для людей с нетяжелыми статьями и положительными характеристиками.

Попасть в «общежитие для заключенных» можно и после приговора за убийство, но необходимо отсидеть хотя бы две трети срока и убедить администрацию учреждения в том, что ты уверенно идешь по пути исправления.

Главное условие для отбывающих срок в исправительных центрах - необходимо работать, что называется, не за страх, а за совесть. И для того чтобы осужденные могли это делать, управление исполнения наказаний ведет переговоры с потенциальными работодателями.

Мы уже писали, что в региональном УФСИН договорились с перевозчиками о том, что заключенные смогут работать у них, в том числе и водителями автобусов. Строители рады будут видеть обитателей УФИЦ на стройплощадках, а коммунальщики на должностях дворников, слесарей и сантехников.

Теперь дошла очередь и до тех, кто готовит питание для авиапассажиров. Встреча с руководством предприятия прошла буквально на днях.

- Данная компания является одним из самых больших предприятий в сфере общественного питания в Хабаровске - объем выпускаемой продукции составляет до 6,5 тысячи рационов в сутки, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю. - Компания успешно сотрудничает с более чем 60 авиаперевозчиками, работающими как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, а также обеспечивает питанием «литерные» правительственные рейсы первых лиц государства.

Главное, что интересовало перспективного работодателя: как оформляются трудовые договоры с осужденными, нужны ли им отпуска, какого размера должна быть заработная плата и насколько качественно те будут работать в цеху.

Итогом встречи стало достигнутое соглашение о дальнейшем сотрудничестве. В результате диалога также рассмотрены потенциальные вакансии, которые смогут занять осужденные в этой компании, речь шла о работе фасовщиками, поварами, грузчиками и разнорабочими.