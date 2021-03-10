Гашиш в банке из под обувного крема нашли у пассажира в аэропорту Хабаровска

В чемодане мужчина вез настоящий запрещенный «клад» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хабаровском аэропорту задержан пассажир, который пытался вывезти в другой регион запрещенные вещества. Олега (имя изменено - прим. ред.) пригласили пройти в дежурную часть после проверки багажа. В чемодане мужчина вез настоящий запрещенный «клад».

Олег вылетал рейсом «Хабаровск - Магадан». Содержимое багажа мужчины вызвало подозрение у сотрудников аэропорта, которые обратились в полицию. Оперативники взяли пассажира под белы рученьки и привели в дежурную часть. Олегу пришлось ответить на ряд неудобных вопросов и показать содержимое чемодана. Полицейские проверяли каждую баночку и, наконец, наткнулись на подозрительную емкость.

Это был крем для обуви. Оперативники вскрыли упаковку, внутри которой находилась субстанция, не совсем похожая на пасту для ботинок. От содержимого даже пахло «запрещенкой». Экспертиза показала, что вместо обувного крема Олег вез гашишное масло. Масса наркотика составила порядка 20 граммов, что является крупным размером. Оперативникам мужчина сказал, что вещество вез в Магадан для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

Оперативникам предстоит выяснить, где мужчина достал гашишное масло и действительно ли вез наркотики для себя. Авиапассажиру с «запрещенкой» грозит до десяти лет лишения свободы.