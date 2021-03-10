В Хабаровске прошло первое заседание краевого координационного совета ветеранских организаций

«Это поможет решить множество давно накопившихся проблем»: Юрий Рошка Фото: Правительство Хабаровского края

В таком составе представители ветеранских организаций Хабаровского края собрались впервые за много лет, отмечают участники встречи. На встрече с Михаилом Дегтяревым, врио губернатора Хабаровского края, возглавившим краевой координационный совет ветеранских организаций, присутствовали представители всех крупных общественных объединений региона.

- Полагаю, что наша первая встреча будет способствовать более тесному знакомству, определению приоритетов в нашей совместной деятельности. К сожалению, значительный потенциал ветеранских организаций полностью не использован. Мы должны совместными усилиями это поправить. Я лично готов вместе с вами активно работать в этом направлении, - подчеркнул, обращаясь к участникам совета, Михаил Дегтярев.

К слову сказать, вопрос о создании такого совета был поднят еще в январе. На личном приеме об этом с главой региона тогда разговаривал Виталий Хромов, председатель общественной организации ветеранов пограничной службы.

Он утверждал, что этот вопрос волнует многих его коллег, общественникам просто жизненно был необходим орган, напрямую взаимодействующий с властью. Ветерана услышали - уже в марте такой совет был создан, и даже прошло его первое заседание.

- Координационный совет, это, на мой взгляд, хорошо, - отметил Юрий Рошка, председатель правления Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». - Главные цели и задачи - это координация ветеранских организаций и правительства по целому ряду проблем, с которыми они сталкиваются при проведении той же воспитательной работы с молодежью и не только.

А проблем, как оказалось, у тех, кто отстаивает права ветеранов, накопилось немало.

- Сегодня в силу объективных причин не так много остается людей, ветеранов, которые могут тратить свое личное время на работу с молодежью. Они есть, и им есть что рассказать молодежи, но, например, снять то же помещение для такой работы очень непросто, - подчеркивает Юрий Рошка. - Если посчитать затраты на организацию такой работы - не каждое общественное объединение потянет. Одни только счета, арендная плата, оплата за коммунальные услуги способны свести все начинания на нет. И это далеко не все трудности. Сегодня, по сути, нужно пересматривать вопросы социальной защиты тех же ветеранов. Если взять ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов, то понятно, что мы относимся к федеральным льготникам, но тем не менее у субъектов есть право расширять эти льготы. Сегодня, конечно, есть краевая программа социальной защиты, но она отстала от жизни. В ближайшем заседании координационного совета примут участие и работники соцзащиты, что может дать толчок к ее изменению.

По мнению общественников, то, что эти вопросы в разговоре с руководством края поднимаются - уже хорошо. К тому же в ходе заседания были розданы поручения соответствующим чиновникам, а значит будут найдены необходимые решения.