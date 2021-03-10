Тушите свет: Хабаровск присоединится к международному «Часу Земли»

На час весь город погрузится во мрак Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Хабаровского края могут присоединиться к международной акции «Час Земли». Для этого достаточно выключить на час свет в своих квартирах. По задумке организаторов, это должно помочь привлечь внимание к экологическим проблемам нашей планеты. В 2021 году акция пройдет вечером 27 марта.

Первый «Час Земли» Всемирный фонд дикой природы провел в австралийском Сиднее в 2004 году. Тогда к нему подключились свыше двух миллионов человек и 2100 организаций. В последующие годы акция стала всемирной, а Россия присоединилась к ней в 2009 году. В 2017 году был поставлен рекорд по количеству участников - более двух миллиардов человек.

Не остался в стороне и Хабаровск. На вечер 27 марта запланирован флешмоб, приуроченный к «Часу Земли». О предстоящем мероприятии «КП»-Хабаровск» рассказал Владимир Сидоров, руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы.

- Мы проведем флешмоб на станции раздельного сбора мусора «Поляна» 27 марта в 20:30. Нужно приходить с фонариками и ПЭТ-бутылками. Из последних мы выложим символ переработки и сразу после этого зажжем фонарики. Съемку действа будем вести при помощи квадрокоптера. Будет выключена подсветка на зданиях города, приглашаем предприятия и организации также присоединиться к флешмобу. Каждый может принять участие, просто выключив свет в своей квартире на час и проведя это время в романтической обстановке при свечах, - рассказал эколог.

Акция в Хабаровске проводится при поддержке амурского филиала Всемирного фонда дикой природы и Всероссийского общества охраны природы. В этом году «Час Земли» посвящен экологическому информированию. Активисты добиваются, чтобы факты природоохранных нарушений чаще обнародовались, и чтобы информация о хозяйственной деятельности предприятий была в свободном доступе.