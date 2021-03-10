«Мы должны избавиться от позорного явления, как «обманутый дольщик»: Михаил Дегтярев просит СКР проверить застройщика

Благодаря принятым мерам в 2020 году удалось восстановить права 214 дольщиков Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края передал в Следственный комитет документы по одному из объектов строительства, который возводится с участием денег дольщиков. Речь идет о проблемных домах ООО «Техносити». Напомним, что люди ждут свои квартиры с 2014 года, часть из них отметили новоселье в 2018-м после возбуждения уголовного дела в отношении главы компании-застройщика.

СТРОИТЬ НЕ ПЕРЕСТРОИТЬ

В Хабаровском крае проблемными признаны 35 новостроек - это треть от подобных объектов по всему Дальнему Востоку. 1127 человек вложили деньги в строительство и не получили квартиры вовремя. На возведение объектов в люди потратили порядка пяти миллиардов рублей. В основном дольщики вкладывали деньги в жилье в Хабаровске и Хабаровском районе. Проблема с обманутыми людьми стала настолько явной, что за восстановление прав вкладчиков взялись Генпрокуратура и региональные надзорные органы.

- Проблема обманутых дольщиков – один из аспектов, которые нивелируют усилия власти по повышению уровня жизни в Хабаровском крае. По этой причине ее решение – в числе приоритетов команды, которая сейчас работает в правительстве региона. Владимир Путин еще летом 2019 года на совещании с членами правительства страны потребовал решить в ближайшие годы этот вопрос. Он отметил, что власти должны сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Благодаря принятым мерам в 2020 году удалось восстановить права 214 дольщиков девяти проблемных домов. Часть объектов будет достроена в этом году, в первую очередь - здание на Салтыкова-Щедрина, в который вложили свои и кредитные деньги 902 человека. Фонд защиты прав участников долевого строительства по соглашению выделит краю 1,3 миллиарда рублей. В документ включено 11 домов (1 044 пострадавших).

- По каждому проблемному объекту принят план действий. Пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядчиков, либо с привлечением инвесторов в этом году, еще три дома планируется сдать с помощью средств Фонда защиты прав дольщиков. По семи домам люди получат денежную компенсацию, - добавил глава региона.

За достройку домов и выплату компенсаций будет отвечать лично министр строительства региона. Конкретного ответственного назначил лично Михаил Дегтярев. Это должно увеличить скорость решения проблемы.

ЛИБО УСТРАНЯЙТЕ, ЛИБО «УГОЛОВКА»

Особое внимание властей привлек один из застройщиков. После проверки ООО «Техносити» (строит комплекс на улице Хорышева) были выявлены новые факты, которые будут проверять правоохранительные органы. Пакет документов будет направлен в Следственный комитет, власти подозревают застройщика в нарушении сразу несколько статей Уголовного кодекса. Каких - пока не разглашается. В 2017 году компания уже попадала под уголовное дело, после чего достроила ряд домов.

- Убежден, что в рамках уголовных дел, где по ряду застройщиков идет следствие, необходимо рассмотреть вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности тех учредителей, которые за всем этим стоят. Фамилии известны, они себя замечательно чувствуют, многие живут, и очень неплохо, в Хабаровске. Это видят люди, которые лишены и средств, и жилья. Это позорное явление, - заявил Михаил Дегтярев.

Ряд чиновников и застройщиков получили предупреждения о недопустимости нарушения закона лично из рук замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина. Чести удостоились: глава регионального минстроя Андрей Чекулаев, руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, застройщики ООО «Фонд жилищного строительства» (ЖК на «Пионерский» и ООО «СЗ Талан-Хабаровск» (дом на Бабатрейном переулке). За несвоевременное и ненадлежащее устранение нарушений грозит ответственность вплоть до уголовной.

- Я поставлю задачу перед прокурором Хабаровского края, чтобы ряд организаций и персонажей были поставлены на особый контроль, в том числе и в Генеральной прокуратуре. Будет рассмотрен вопрос об их полной ответственности, но если они не достроят объекты. Первично - не посадить всех в тюрьму, а завершить возведение зданий и восстановить права людей, - сказал Дмитрий Демешин.

В Хабаровском крае строится еще 144 объекта, в которые вложили деньги более 8000 дольщик. Сроки ввода в строй этих здание пока не определены.