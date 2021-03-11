Хабаровские школьницы пытались покончить с собой из-за смертельного TikTok-челенджа

Школьницы листали TikTok и, по данным следствия, наткнулись на видео с призывом к смертельному челленджу Фото: Александра ШОПЕНКО

Юными умами многих современных детей ныне движут социальные сети. Молодежь восхищается подростками, которые выбились из грязи в князи и стали (как это модно сейчас говорить) инфлюенсерами – людьми, имеющими обширную аудиторию и вес в медийном пространстве. Не мудрено, что некоторые дети пытаются добиться славы любыми способами, зачастую не понимая всей опасности выбранного пути.

Стать знаменитыми захотели и две девочки из поселка Березовка на окраине Хабаровска. Школьницы листали TikTok и, по данным следствия, наткнулись на видео с призывом к смертельному челленджу. На кадрах пользователей призывали совершить самоубийство. 13-летние школьницы решили выбрать именно этот путь для того, чтобы прославиться.

Девочки попытались совершить самоубийство. Рядом со школьницами нашли различие таблетки. Подростков успели обнаружить до того, как случилась трагедия. Девочек увезли в больницу, по словам источника «КП», с острым медикаментозным отравлением. Угрозы их жизни и здоровью детям нет.

- По результатам проверки прокуратуры следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Склонение к совершению самоубийства». Прокурором Краснофлотского района будет дана оценка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ведомство также даст оценку работе регионального Роспотребнадзора по пресечению распространения подобной информации в интернете.

Максимальное наказание по статье – до четырех лет колонии.