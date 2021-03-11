Без Патрика: хабаровчане не готовы массово отмечать ирландский праздник

Торжественные гуляния в честь праздника проходят во многих странах мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 марта по всему миру отмечается традиционный ирландский праздник - День святого Патрика. И если раньше хабаровчане проявляли интерес к этому самобытному действу, то в нынешних коронавирусных реалиях остались в стороне.

День святого Патрика является национальным праздником Ирландии, но, несмотря на это, его отмечают во многих странах мира. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение национальных танцев и ношение зеленой одежды или трилистников. Праздник также отмечается и в России, а день святого Патрикия включен РПЦ в православный календарь - месяцеслов.

В Хабаровске День святого Патрика отмечали в основном небольшими группами. Питейные заведения города к 17 марта часто готовили специальную «зеленую» программу - с конкурсами вроде «Забега без штанов» или «Кто выпьет больше всего пенного напитка». Однако в 2020 году из-за коронавирусных ограничений все мероприятия к ирландскому празднику пришлось отменить. Не рискуют возобновлять традицию и в этом году.

- Мы еще не до конца вышли из коронавирусных ограничений, поэтому в этом году не будем делать специальную программу, посвященную Дню святого Патрика. Хотя вопросы от посетителей по этому поводу начали поступать еще в феврале, - рассказал представитель одного из хабаровских баров.

Не готовы выйти на массовое празднество и поклонники кельтской культуры.

- Увы, кельтопоклонников в наших широтах маловато - и все врозь. Каждый отдельный же лучше знает, как надо Ирландию любить. Поэтому где-то централизованно собираться не будут. У меня вот, например, только пара заказов на волынку есть, и все, - рассказал Алексей Квитков, хабаровский музыкант и участник этнической музыкальной группы «Карсилама».