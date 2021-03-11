Михаил Дегтярев: «Вопросы давления на бизнес остаются»

В Хабаровске прошла конференция по теме взаимодействия краевых властей и бизнеса Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошла конференция по теме взаимодействия краевых властей и бизнеса. Мероприятие носило стратегический характер. Потому что обсуждались на нем в основном проблемы административного и силового давления на бизнес разного калибра. То есть одну из главных задач, которую надлежит решить краевым властям. На конференцию прибыли представители краевого правительства, федеральных структур и контрольно-надзорных и следственных органов, члены предпринимательских союзов, общественники. В приветственном слове Михаил Дегтярев сразу обозначил приоритетную задачу-минимум.

- Мы должны повысить уровень инвестиционной привлекательности края и попасть в тридцатку Национального рейтинга. Для этого нужно пойти на упрощение процедур и сокращение сроков получения услуг в разных сферах. Например, в строительстве, в кадастровом учете. Упростить регистрацию прав собственности, а также лицензирования. Нам нужно внедрить механизмы понятного и прозрачного взаимодействия между органами власти и предпринимателями. Ведь вопросы давления, которое оказывают правоохранительные органы, остаются, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Само название конференции идет от созданной по инициативе Президента РФ в 2019 году платформы Забизнес.рф. Они призвана защищать права предпринимателей путем публичного рассмотрения каждой жалобы на силовое давление.

Опираясь на свой немалый административно-хозяйственный опыт, Михаил Дегтярев понимает и объясняет, что для привлечения инвестиций и развития предпринимательской деятельности необходимо обеспечить точное и полное соблюдение закона, как со стороны самого бизнеса, так и со стороны государственных органов. Бизнес не скрывает своего недовольства силовиками. Врио губернатора старается преодолеть это явление именно как хозяйственник.

- Михаил Дегтярев правильно поступает еще и потому, что выносит проблему давления на бизнес в публичную плоскость. Ему предстоит трудное дело. Ведь такие вещи в один год не решаются. Хабаровский край давно копил эти проблемы. Однако резервы есть. Врио губернатора понимает, куда нам идти. Он указывает, что бизнес-сообществу края сейчас нужны понимание и поддержка как никогда. Ведь молодежь – будущее бизнеса – уже откровенно начинает отворачиваться. Начать свое дело с ноля практически не реально. Помощь уже есть, но этого мало. Система должна совершенствоваться, нужно доверие. Михаил Дегтярев к этому и призывает, - комментирует Юрий Матвеев, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при губернаторе Хабаровского края.

Напомним, что 90 % контрольных, а значит, во многом силовых мероприятий осуществляют федералы и региональные органы.