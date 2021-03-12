Минирование школ в Хабаровске: из зданий эвакуированы сотни детей

Сообщение о заложенных взрывчатках пришло на электронную почту школы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как минимум две хабаровские школы «заминировали» информационные «террористы» в пятницу, 12 мая. Учеников и сотрудников эвакуировали. Специалисты проверяют сообщения о бомбах и обследуют здания.

Неизвестные заминировали два здания школы «Открытие» по улицам Ленина и Ургальской. Здесь знания получают ученики начальных классов. Сообщение о заложенных взрывчатках пришло на электронную почту школы около 8:00 часов. Всего эвакуирован 401 ребенок и 39 сотрудников школы. Спецслужбы обследуют помещения и ищут взрывчатку.

- Сейчас все директора школ мониторят свою электронную почту. На текущий момент других сообщений о минировании общеобразовательных учреждений краевой столицы не поступало. Ситуация находится на нашем постоянном контроле, - сказала Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

Аналогичные сообщения получил Краевой центр образования. Школьников вывели из «заминированных» зданий и отправили по домам.