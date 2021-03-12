Экс-чиновник Колымы пойдет под суд за растрату бюджетных денег на рестораны, отпуска и украшения

После того, как вскрылась растрата, губернатор Магаданской области уволил Владимира Кабанова и потребовал вернуть все потраченные деньги Фото: Олег ЗОЛОТО

Громкая история о растрате бюджетных денег Фонда капремонта на Колыме дошла до суда. Напомним, что проверка организации показала неэффективное расходование 17 миллионов рублей. Это 40 процентов бюджета фонда. Под прицел правоохранительных органов попал тогда еще глава организации Владимир Кабанов.

Следствие считает, что именно Владимир Кабанов в 2019 году внес свою лепту в разбазаривание бюджетных денег. Тогда исполняющий обязанности директора фонда ел в ресторанах, ездил на такси, летал в отпуска, покупал ювелирные изделия, ремонтировал телефоны - и все это за счет денег организации. Все это, как говорят следователи, бывший чиновник выставлял как компенсацию представительских функций.

Также следствие вменяет Владимиру Кабанову два хищения. Экс-чиновник, как говорится в материалах дела, предъявил в бухгалтерию фонда два чека на 12 и 45 тысяч рублей. На эти деньги были куплены авиабилеты в бизнес-класс и оплачен корпоратив в ресторане. Хоть бывший директор своих средств на это не тратил, но возместить из бюджета организации потребовал.

После того, как вскрылась растрата, губернатор Магаданской области уволил Владимира Кабанова и потребовал вернуть все потраченные деньги. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения».

- После вручения копии обвинительного заключения дело будет передано в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Колымы.

Экс-чиновнику грозит до семи лет колонии.