Погода в Хабаровском крае на неделю: сперва тепло, потом циклон

14 и 15 марта в Хабаровске будет по-весеннему тепло Фото: Петр МОЛОТОВ

Погода в Хабаровском крае в ближайшую неделю порадует теплом, но и огорчит очередным циклоном. О характерных для марта температурных качелях в эфире радио «КП»-Хабаровск» рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.

- Весна пришла, но не до конца. Со вчерашнего дня на основной части Хабаровского края установились дневные плюсовые температуры. В Хабаровске было до +4, Амурский район и ЕАО прогрелись до +7 градусов. Азиатское тепло, которое к нам пришло, постепенно будет накапливаться и сохранится до понедельника, 15 марта, включительно. Самые теплые ближайшие дни - 14 и 15 марта, в Хабаровске воздух прогреется до +9 градусов. Правда, это тепло будет сопровождаться свежим ветерком от 7 до 12 метров в секунду, а 15 марта ожидаются порывы до 14 метров в секунду. Вообще, такое тепло выше годовой нормы на 9-11 градусов. В марте такое часто бывает - всплески тепла чередуются с холодными всплесками. Но чтоб такое тепло было в этот период марта - это редко бывает. Хотя в 2018 году было еще теплее - до +11 градусов, - прокомментировала Галина Брынцева.

Но традиционные мартовские температурные качели продолжаются - уже с 16 марта в регион придет очередной циклон, который принесет холод. В северных районах прогнозируется снег, местами очень сильный, на остальной территории - осадки в виде дождя и мокрого снега. Также будет усиление ветра по долинам рек местами до 15-20 м/с. С циклоном придет понижение температурного фона на 7-10 градусов. На дорогах возможно образование гололеда.