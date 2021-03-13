Масленице в 2021 быть: в Комсомольске разрешили проводить зиму праздничными гуляниями

Красавицу-весну поколениями встречали блинами, кострами и гуляниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям и гостям Комсомольска вернули масленицу в 2021 году. Напомним, что праздничные гуляния отменили из-за пандемии коронавируса. Согласно антиковидным мерам, все массовые мероприятия должны быть запрещены.

Масленица - древний праздник, который дошел до наших дней, хоть и видоизменился, пройдя через призму веков. Красавицу-весну поколениями встречали блинами, кострами и гуляниями. Каждый год вся страна готовится к масленице, но последние пару лет праздник омрачает коронавирус.

Из-за пандемии все массовые мероприятия запрещены. Соответствующее письмо-напоминание прислало в комсомольскую мэрию местное УМВД. Полицейские напомнили, что за нарушение антиковидных ограничений организаторы празднеств могут поплатиться, в том числе рублем. 12 марта было принято решения отменить масленичные гуляния в Комсомольске. Уже на следующий день ситуация изменилась.

- Понимаю озабоченность правоохранителей, ситуация с коронавирусом еще далека от идеала, но понимаю и желание многих комсомольчан встретить весну традиционным народным праздником. Слишком долго мы были в изоляции. Пора постепенно возвращаться к нормальной жизни. Поэтому принято решение провести в субботу, 13 марта, в Комсомольске-на-Амуре Масленицу, - написал в своем микроблоге Александр Жорник, мэр города Юности.

Глава Комсомольска извинился перед жителями города за доставленные переживания по поводу праздника и отметил, что решение согласовано с краевыми властями. Главное - соблюдать меры профилактики и носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию не собираться группами более 100 человек.