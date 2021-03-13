Школьника высадили из маршрутки на мороз в Магадане

Школьник приложил к валидатору транспортную карту, но система написала отказ Фото: Татьяна Коркина

В Магадане водитель маршрутки 9 марта высадил 13-летнего школьника. У мальчика не оказалось денег на транспортной карте. В ситуацию вмешался глава Колымы, который призвал ответственные ведомства разобраться в ситуации.

Инцидент случился днем на остановке «Северное сияние». Школьник приложил к валидатору транспортную карту, но система написала отказ. Оказалось, что на «пластике» мальчика не было денег. Водитель маршрутки вышел из себя и выгнал ребенка из автобуса. На улице в этот день был мороз -16 градусов.

- При этом у ребенка есть дебетовая карта с положительным балансом, но ее к оплате не приняли. Что это было, - написала родственница мальчика в социальных сетях.

Тема высадки детей из автобусов была поднята на заседании правительства региона. Подобные случаи продолжаются, несмотря на принятые Госдумой поправки в устав автомобильного транспорта. Новые правила гласят, что нельзя принудительно высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

- Произошел вопиющий случай. Водитель высадил подростка из маршрутного такси. 26-й маршрут, остановка «Северное сияние». Подростку 13 лет. Прошу разобраться прокуратуру, мэрию, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Тем временем пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни осуждают поступок водителя: «Своих знакомых водители маршруток возят бесплатно. А ребенка 13-летнего жалко? Представьте, что это ваше ребенок». Другие недоумевают куда смотрели родители и почему не пополнили карту сына.

Сообщение из социальных сетей было передано ответственным ведомствам.