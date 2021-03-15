Сергей Рябченко: «Главное - не допустить монополизации отрасли»

Сергей Рябченко: Монополисты постоянно пытаются перекроить рыбную отрасль – под себя, ради большой, но сиюминутной выгоды. Фото: Сергей ПЯТКОВ

18 марта руководителю Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергею Михайловичу Рябченко исполняется 65 лет. Неделей раньше председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров в знак признания его заслуг вручил будущему юбиляру благодарственное письмо. А председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин - почетную грамоту. Судьба нашего гостя всегда была и остается связанной с дальневосточным рыболовством. О том, что происходит в этой важнейшей для региона сфере жизни, мы беседуем с ним самим.

О ПЕРЕМЕНАХ

- Сергей Михайлович, вы в рыбной отрасли больше 40 лет. Видели разные времена. Что вы думаете о рыбодобыче в крае сегодня?

- Конечно, какие-то времена можно отметить сложными - хотя бы с точки зрения финансового положения, но рыбная отрасль, извините за высокопарность, всегда была, есть и будет элементом продовольственной безопасности страны. Сегодня проблем, возможно, даже больше, чем в 90-е годы. Сегодня идет много вызовов, есть попытки перераспределить ресурсы. Рыбацкая общественность выступает против резких перемен, которые никогда ни к чему хорошему не ведут. Здесь нужно понимать ситуацию. Смотрите - сейчас возникли проблемы с Китаем по импорту им минтая. И сразу стали разрабатывать механизм инвестквот для того, чтобы подстегнуть строительство рыбоперерабатывающих заводов по минтаю. Возникает вопрос - а что делать с этим переработанным минтаем? Это филе, оно будет стоить 350-400 рублей в рознице. Каждый купит? Далеко нет. Сейчас понастроим заводов - и куда потом девать эту переработанную рыбу? Внутренний рынок ее не осилит.

- Что может нас ожидать при таком раскладе?

- Может получиться так же, как с лесной отраслью края. Вспомните: возвели несколько комбинатов по глубокой переработке древесины. Самый известный - «Аркаим». И выяснилось, что их продукция - высококачественная - оказалась мало где востребована. В итоге сегодня все эти заводы практически на уровне убыточности и попросту умирают. То есть глубокая переработка чего бы то ни было - это не самоцель. Она должна диктоваться в первую очередь потребностью населения. Пришла хозяйка на рынок, видит неразделанный минтай, скажем, по 80 рублей. Рядом филе за 400. Что она возьмет? Ответ очевиден - первое. Голову - кошке, остальное пожарить. От потребностей надо плясать и от здравого смысла. Есть у нас прекрасное предприятие «Иня». Вот они не работают на холодильник. Им торговля заказала: столько-то рыбы копченой, столько соленой - под этот заказ они и работают. Хотя мощности им позволяют производить в три раза больше продукции. Надо все конкретно просчитать, прежде чем отбирать у пользователей инвестиционные квоты на постройку заводов. Сколько мы сможем потреблять переработанной рыбы, сколько и кому экспортировать. Этого никто не пытался сделать. Пока только даны поручения зампредом правительства России Викторией Абрамченко и полпредом в ДФО Юрием Трутневым найти выход из ситуации с китайским эмбарго.

- Он есть, этот выход?

- Вообще-то, есть. Мы ведь минтай поставляли в Китай, а Китай делал филе и его экспортировал в Европу - такая была схема. Сейчас мы могли бы найти пути сами делать поставки в европейские страны, но нужно досконально просчитать логистику, продумать ценовую политику, найти партнеров. И то нет гарантии. Бабахнут опять какие-нибудь санкции, и мы сядем в лужу.

О ВАЖНОМ

- Каково положение в рыбной отрасли в России в общем?

- Благополучным его назвать не могу. У нас есть доктрина продовольственной безопасности России. В ней прописано - не менее 85% рыбы должно быть произведено в нашей стране. И есть национальный план развития экспорта. А он устанавливает, что стоимость экспорта рыбы к 2024 году должна вырасти почти в два раза. Мы что должны приоритетно делать? Чтобы вырос экспорт, нужна глубокая переработка. И что потом делать с этим филе? Не берет внутренний рынок, проблемы с экспортом. Получается какой-то, извините, «тришкин кафтан».

- А что важнее лично для вас?

- Для меня всегда важным оставалось одно: потребление внутреннее приоритетней. Продовольственная безопасность главнее. Своих надо сначала накормить. Сегодня поле для работы общественных организаций - а Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, которую я представляю, именно такова - огромно. Мы отстаиваем интересы прежде всего нашей территории. И предлагаем не рубить с плеча. Инвестиционные квоты на строительство холодильников, цехов глубокой переработки - их чтобы пустить на все это, у кого-то отнимут. У кого? У рыбаков, работающих на территории края. Это может привести к разорению средних и малых предприятий. Многие из них - поселкообразующие. Пример. В поселке Датта Ванинского района находится колхоз «50 лет Октября». Квоты он тратит на подготовку судов к промыслу, на модернизацию оборудования. Если у него эту квоту отберут, никакого смысла выходить на промысел не останется. Он просто не отобьет затраты на добычу рыбы. Вместе с колхозом исчезнет Датта, большинство жителей которого только на промысле и работает.

- Мы такое уже проходили.

- Совершенно верно. В свое время я был против введения единого промыслового пространства. Поясню. Существовали прибрежные квоты. Большой флот выбирал свои объемы, прибрежные колхозы, артели - свои. Это позволяло поселкообразующим предприятиям жить. Прибрежные квоты убрали - средние и малые предприятия сели на голодный паек. Люди теряют работу, побережье пустеет. Последствия могут быть необратимыми. Поэтому моя первоочередная задача как руководителя Ассоциации - проработать с Росрыболовством, минсельхозом, краевой властью механизм получения нашими береговыми предприятиями объемов вылова. Потеряем ведь побережье!

О ВЫХОДЕ

- К вам прислушиваются «наверху»?

- По крайней мере, выслушивают. У нас отношения деловые. Ассоциация рыбной отрасли Хабаровского края сейчас готовит предложение по сохранению прибрежных предприятий и наделению их ресурсами. Скоро я эту программу представлю. Как результативный пример работы Ассоциации приведу ситуацию с морской капустой. Ее добывало Приморье - по долям на предприятие. А для хабаровчан лимиты не устанавливались. Когда объединили подзону Приморья, границ добычи капусты не стало. Все доли оказались у приморцев. А наши четыре предприятия остались не у дел. В 2018 году я возглавил Ассоциацию и занялся этим вопросом. Понадобилось полгода и четыре поездки в Москву, чтобы его решить. Итог: Хабаровский край получил право на вылов 500 тонн морской капусты. Предприятия ожили. То есть выход всегда можно найти, если его искать и знать, где он может примерно быть.

- В чем вы видите главную опасность для рыбной отрасли?

- Главное - не допустить ее монополизации. Нельзя, чтобы отрасль принадлежала двум-трем холдингам. К сожалению, к этому есть тенденция. Если так произойдет, вымоется весь малый и средний бизнес, а это - на секундочку - 80% всех рыбодобытчиков в крае. Что будет с нашими северными поселками? Понятно, что будет. Монополисты постоянно пытаются перекроить рыбную отрасль под себя, ради большой, но сиюминутной выгоды. И не надо забывать, что налоги платятся по месту регистрации предприятия. А крупные холдинги - это Москва, Питер, какие-то офшоры. При монополизации добычи рыбы территориям не останется ничего. Не хочу делать апокалиптические предсказания, но такой сценарий возможен. Задача дальневосточных рыбаков - его не допустить.

СПРАВКА «КП»

Сергей Михайлович Рябченко родился 18 марта 1956 года. В 1978 году закончил Дальрыбвтуз, после чего работал на судах рыбопромыслового флота. С 1980 по 1984 год работал в ПО «Приморрыбпром» и ВРПО «Дальрыба». В августе 1984 года переехал в Хабаровск, где до марта 1986 года работал начальником отдела обработки в хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе. С марта 1986 по апрель 1988 года работал в Хабаровском крайкоме КПСС в должности инструктора, курирующего рыбную отрасль края. В апреле 1988 года был избран первым заместителем председателя правления хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, где проработал в этой должности до ноября 1993 года. С ноября 1993 по декабрь 1998 года - глава Хабаровского представительства японской компании «НиссоБоеки Ко., ЛТД». С декабря 1998 года - на руководящих должностях в администрации и правительстве Хабаровского края. В марте 2009 года назначен председателем комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края, где проработал до 2016 года и вышел на пенсию. В ноябре 2018 года избран президентом Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Почетный работник рыбного хозяйства России и Заслуженный работник рыбного хозяйства Хабаровского края. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.