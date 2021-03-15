Михаил Дегтярев проехал на новых троллейбусах, переданных Хабаровску мэрией Москвы

Пять троллейбусов повышенной комфортности вышли на маршруты в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице вышли на маршрут пять троллейбусов повышенной комфортности. Они были переданы Хабаровску государственным унитарным предприятием «Мосгортранс» по итогу договоренности между Михаилом Дегтяревым, врио губернатора Хабаровского края, и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Машин марки АЛКСМ-321 планируется доставить в Хабаровск два десятка. Первые пять уже прибыли. Остальные ждем до конца апреля.

- Общественный транспорт - то, что касается почти всех горожан. Иногда он представляет из себя проблему, которая не особо эффективно решается ввиду дефицита муниципального бюджета. Краевая власть в любом случае использует все возможности для помощи муниципалитетам. Для этого, конечно, нужно обновлять транспортный парк. Вот эти троллейбусы смогут помочь городу сэкономить не менее полумиллиарда рублей. Мэрия оплатила лишь стоимость их доставки на Дальний Восток. Каждый стоит около 30 миллионов рублей, но нам они достались практически даром, - заявил глава региона Михаил Дегтярев.

Характерно, что поставка новых троллейбусов стала результатом прямой договоренности главы региона с мэром Москвы. Без этого обновить парк в Хабаровске вряд ли бы получилось. АКСМ-321 - третье поколение троллейбусов, выпускаемых белорусским заводом «Белкоммунмаш». Они конструктивно сильно отличаются от своих предшественников. Здесь совершенно другой салон - более приспособленный под малоподвижных пассажиров, машина плавно трогается и мягко останавливается. В этой модели внедрены новые разработки в плане ходовой части и тормозной системы.

- Здесь кабины гораздо более удобные с профессиональной точки зрения. Есть возможность регулировки рулевого колеса и даже сидений для водителя. Несравненно лучше обзор. Достигается это с помощью цельности ветрового стекла. Посадка ниже - это удобнее для пассажиров, - оценил новый транспорт наставник водителей троллейбуса Андрей Гуськов.

Электротранспорт снабжен тиристорно-импульсной системой управления. Он потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем имеющийся парк, срок эксплуатации некоторых троллейбусов в котором достигает 28 лет (есть всего две машины, приобретенные шесть лет назад). Двадцать машин АКСМ-321 позволят на 60-70% обновить транспорт, работающий на маршруте №1.

Только два троллейбуса в Хабаровске ранее были приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан. Все двадцать машин из новой партии оборудованы откидной аппарелью для маломобильных групп населения.

Михаил Дегтярев совершил символическую первую поездку на новом транспортном средстве. По его словам, остался доволен.