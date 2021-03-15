Борец с коррупцией в ЕАО попал под следствие после строительства водовода

Замглавы района подписал акты приемки водовода, хотя в документах, по версии следствия, были указаны ложные данные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель главы администрации Смидовичского района попал под уголовное дело о служебном подлоге. Борис Королев возглавлял местную комиссию по противодействию коррупции. Однако, как считает следствие, чиновник встал на темную сторону силы.

В 2020 году районная администрация заключила контракт с коммерческой фирмой. Предмет договора - строительство водовода в поселке Николаевка. Подрядчик сорвал сроки строительства, и к назначенному сроку объект не был готов. Однако замглавы района подписал акты приемки водовода, хотя в документах, по версии следствия, были указаны ложные данные о том, что работы выполнены полностью. После подрядчик получил оговоренную в контракте сумму - 1,8 миллиона рублей.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

На мошенничество также проверяют главу компании-подрядчика строительства водовода.

Борцу с коррупцией может грозить до четырех лет лишения свободы.