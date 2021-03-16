Украденное пополам, а срок в двойном размере: в Николаевске-на-Амуре парень пошел под суд за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лодочный мотор в Николаевске-на-Амуре - товар ходовой. Город стоит в Амурском лимане, и рыбалка здесь - главное развлечение для местных жителей. Лодки есть почти у каждого, причем часто в ожидании сезона они запаркованы во дворах.

Именно лодочный мотор на одной из таких лодок и стал первоначальной целью злоумышленника. Двигатель - вещь тяжелая, чтобы стащить его, 18-летний парень, кстати, неоднократно ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов и сейчас находящийся на условном сроке также за кражу, взял на дело несовершеннолетнего напарника.

Прибыль от продажи украденного пообещал поделить пополам. Прибыв на место, преступники осмотрели добычу, но осилить весь мотор не смогли. Покрутив двигатель и так, и эдак, сообщники решили ограничиться одним только колпаком. Деталь сняли и под покровом ночи скрылись в темных николаевских переулках.

Дело закрутилось, когда хозяин движимого имущества обнаружил на лодке «раздетый» двигатель. Рыбак-любитель не стал сам разбираться, куда пропал кожух, а отправился прямиком в полицию. Ущерб потерпевший оценил в пять с половиной тысяч рублей, что по классификации уголовного кодекса является «значительным ущербом».

Поиск злоумышленников много времени не занял, в течение всего одних дежурных суток оперативники главного подозреваемого нашли и допросили. Парень сначала с перепуга признался в краже и даже указал, где находится тайник с колпаком, но потом, вспомнив про условный срок, стал все отрицать.

Не помогло. Кожух был найден в указанном месте и опознан законным владельцем, доказательства собраны, дело практически завершено. Тем более что украденную запчасть тут же передали рыбаку, возместив полученный ущерб еще на стадии предварительного следствия.

Однако в ходе следствия всплыло, что на дело злодей ходил не один, мало того - его напарником стал подросток, которому еще не исполнилось 18 лет, а это еще одна уголовная статья с максимальным сроком в пять лет в местах не столь от Николаевска отдаленных.

- Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 18-летнего местного жителя в совершении преступлений по статьям: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщили в краевой прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу.