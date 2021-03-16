Меньше лекарств, больше бензина: в Хабаровском крае установлен план промпроизводства на 2021 год

Экономика края должна вернуться к докоронавирусному уровню Фото: Василий Вахрин

Правительство Хабаровского края установило план экономического развития и промышленного производства на 2021 год. Главная задача – выполнить 54 ключевых инициативы и достичь докризисной динамики.

МЕНЬШЕ ЛЕКАРСТВ, БОЛЬШЕ БЕНЗИНА

Сформирован индекс промышленного производства на 2021 год по видам деятельности. Изменения коснутся практически все сфер экономики. Значительно увеличатся темпы производства и переработки.

Химическую отрасль ожидает снижение производства на 35 процентов Фото: Андрей АБРАМОВ

К примеру, обработка древесины и производство изделий из дерева – на 30 процентов, производство нефтепродуктов на 20 процентов, добыча руды на 5 процентов, металлургия – почти на 20 процентов. В то же время намечено снижение производства в некоторых отраслях. Самое большое снижение – на 53 процента – ожидает сектор производства лекарственных средств. Не повезло и химической отрасли – здесь снижение составит 35 процентов. Произведут на 13 процентов меньше пищевых продуктов, и на 18 процентов меньше консервов из рыбы. По остальным показателям производство останется примерно на уровне 2020 года. В целом индекс промпроизводства по сравнению с 2020 годом должен увеличиться на четыре процента.

ПОДЪЕМ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИЙ

Перед краевым правительством стоит задача поднять основные макроэкономические показатели по сравнению с прошлым годом. Валовый региональный продукт должен увеличиться на 3 процента. На 21 миллиард рублей планируется увеличить инвестиции в основной капитал (до 219 миллиардов рублей).

Более 300 тысяч квадратных метров жилья планируют ввести в крае в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой планирует увеличить количество нового жилья на 61 процент – до 317 тысяч квадратных метров. На 25 процентов планируется увеличить оборот предприятий общественного питания (они наиболее пострадали от коронавирусных ограничений), на 43 процента – пассажироперевозки и почти на 8 процентов внешнеторговый оборот. Одна из главных задач – рост реальных доходов населения и снижение уровня безработицы. По данным краевого минэкономразвития в 2020 году среднемесячная зарплата в крае составляла 45 тысяч рублей, в 2021 году стоит задача увеличить ее до 47 тысяч рублей. Планируется снизить и уровень безработицы до 3,8 процента (вместо 4,2 в прошлом году). А вот в численности населения края ожидается снижение. По подсчетам специалистов регион в 2021 году недосчитается 11 тысяч человек.

ПРОЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ

На 2021 год запланировано более 200 мероприятий, контроль за выполнением которых закреплен за министерствами и ведомствами правительства края. К примеру, перед минстроем стоит задача нарастить темпы строительства жилых домов, обеспечить детей-сирот квартирами, а также окончательно решить проблему обманутых дольщиков. Также среди основных флагманских проектов оказались:

- Развитие и реновация питомника Лукашова в Хабаровске.

- Развитие Большого Уссурийского острова.

- Создание туркомплекса «Хехцир».

- Развитие Хабаровских авиалиний.

- Создание Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровление, а также краевого технопарка креативной индустрии.

- Сдерживание роста коммунальных тарифов.

- Создание в крае сети газозаправочных станций.

- Расширение границ существующих территорий опережающего социально-экономического развития.

Не забыли и про Комсомольск-на-Амуре. Для города «президентского внимания» будет разработана новая редакция плана долгосрочного развития.