Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Хабаровска сдали после реконструкции

Аэропорт после реконструкции осмотрели Юрий Трутнев и Михаил Дегтярев Фото: Александра ШОПЕНКО

В международном аэропорту Хабаровска завершилась первая очередь реконструкции аэродромного комплекса. Стоимость работ - десять миллиардов рублей. 16 марта в строй ввели обновленную взлетно-посадочную полосу (ВПП) №1.

Всего в Хабаровском аэропорту две взлетно-посадочные полосы Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Реконструированную ВПП открыли взлетом первого самолета. Рейс SU1713 маршрутом Хабаровск-Москва вылетел примерно в 14:35 часов. На борту находилось порядка 300 ничего не подозревающих пассажиров. После состоялся парад техники аэропорта.

Всего в Хабаровском аэропорту две взлетно-посадочные полосы. На время реконструкции ВПП №1 весь поток самолетов взяла на себя вторая. Пять лет полоса принимала воздушные суда и успела истаскаться. Вероятно, «двойку» закроют на плановый ремонт. Однако пока в аэропорту работают две взлетно-посадочные полосы.

Реконструкция первой очереди обошлась в десять миллиардов рублей. Деньги были выделены из государственного бюджета по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». На первом этапе реконструкция затронула не только взлетно-посадочную полосу, но и рулежные дорожки, перрон, навигационное и светосигнальное оборудование. Также были построены две аварийно-спасательных станции и патрульная дорога.

Реконструкция первой очереди обошлась в десять миллиардов рублей Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Вторая часть включает в себя реконструкцию оставшейся части перрона. Сейчас обновлен центральный участок, который примыкает к новому аэровокзалу и будущему аэровокзалу международного терминала. Остались левая и правая сторона - это стоянки воздушных судов. Также будет проведена реконструкция рулежных дорожек. Сметная стоимость - 6,5 миллиарда рублей. Документы находятся в Главгосэкспертизе, - сказал Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».

Строительство международного терминала должно было начаться в 2020 году, однако старт реализации проекта было решено перенести на весну 2021-го. Вопрос о начале возведения до сих пор не решен - предстоит оценить окупаемость в условиях ограничения авиасообщения между странами.

В приемке ВПП участвовал вице-премьер Юрий Трутнев и глава Хаюаровского края Михаил Дегтярев Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Мы сейчас выдадим средства Фонда развития Дальнего Востока, а после этого, можем столкнуться с тем, что инвестору просто неоткуда будет их возвращать. Я обязательно посоветуюсь с руководителем ВЭБ Игорем Шуваловым. Здесь, наверное, надо думать о каких-то новых механизмах. Ставить инвесторов в прямую зависимость от сроков окупаемости, мне кажется, рискованно - мы просто можем его обанкротить, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке.

Аэропорт Хабаровска может круглый год принимать и выпускать воздушные суда разных типов. Воздушная гавань служит также запасной площадкой для посадки самолетов в случае ЧП или катаклизмов в других дальневосточных регионах.