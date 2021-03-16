«Люди в Комсомольске должны жить с тем качеством, с каким производятся истребители» - Юрий Трутнев

Выполнение плана развития Комсомольска стоит под угрозой Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

План развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденный в 2016 году, выполняется из рук вон плохо. Из 30 объектов строительство половины идет с нарушением сроков, еще восемь даже не начали возводить. Выполнение плана стоит под угрозой.

«ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ГОРОД СТАЛ КРАСИВЫМ»

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре рассчитан до 2025 года. В него входили реконструкция и строительство 30 объектов. На эти цели было выделено 41 миллиард рублей.

Пока работы закончены на семи объектах. В городе проведена реконструкция драматического театра, инженерной школы и подстанций. Также построено 4,5 километра распределительного газопровода, станция скорой медицинской помощи, инфраструктура для земельного участка под жилищное строительство, приведена в нормативное состояние автодорога Лидога – Ванино.

- Какие задачи перед собой мы ставили при составлении этого плана? Прежде всего гармонизировать те условия, в которых живут жители Комсомольска-на-Амуре с тем качеством, с которым производятся истребители. Качество жизни людей должно отвечать качеству их работы. Качество работы людей, проживающих в Комсомольске-на-Амуре, весьма высокое. Они строят не просто самолеты, а одни из лучших в мире истребителей. А вот с качеством жизни там были значительные проблемы. Мы хотели, чтобы город стал красивым, хотели привести в порядок больницы, школы, детские сады, дороги. Эта работа начата, но далеко не завершена, - сказал Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ в ДФО.

КТО ТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО РАБОТАЕТ?

В городе строительство 15 объектов идет с нарушением сроков. Например, в 2019 году техническая готовность онкодиспансера составляла 7,8 процента, а сейчас - десять процентов.

- Не могу понять, как это происходит. Очень хочу узнать, кто так замечательно работает и что дальше надо делать, - сказал дальневосточный полпред.

Так, сорваны сроки воплощения в жизнь проекта «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения Комсомольска (третий пусковой комплекс)». До 31 декабря 2021 года перенесены сроки реконструкции набережной, 2,8 километра из-за банкротства генерального подрядчика. На 1 ноября готовность объекта - 46,7 процента. Хотя проект должен был быть выполнен в период 2016-2020 годы. Восемь объектов еще вовсе не начали строить.

- План принят до 2025 года. Время для работы еще есть. Но срыв сроков начала строительства объектов, срыв графика строительства объектов ставит под угрозу выполнение плана целиком. Сегодняшний анализ провожу по прямому поручению главы Правительства Михаила Мишустина. Мы договорились о том, что после того, как этот анализ будет проведен нами, он проведет его лично с определенным принятием соответствующих мер по отношению к тем людям, которые не выполняют распоряжение, - заявил Юрий Трутнев.

ВЫПОЛНЯЙТЕ ИЛИ НА ВЫХОД

По словам вице-премьера, значительная часть срывов сроков находится в ведении правительства Хабаровского края. Промахи власти сделали до прихода нынешнего врио главы региона Михаила Дегтярева. Однако сейчас, по словам Юрия Трутнев, «это мало что меняет».

- План комплексного социально-экономического развития Комсомольска - приоритет в моей работе. За семь месяцев я посетил город лично восемь раз, провожу встречи с жителями, активистами, сотрудниками наших прославленных предприятий. Для себя я составил проблемное поле, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.