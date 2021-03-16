Юрий Трутнев назвал низкую ответственность прежнего руководства края причиной срыва сроков плана развития Комсомольска

Работы на 15 из 30 объектов идут с отставанием, возведение восьми так и не началось Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Сроки реализации плана развития Комсомольска сорваны: с подрядчиками расторгаются контракты, компании банкротятся. Работы на 15 из 30 объектов идут с отставанием, возведение восьми так и не началось. Повинен в этом как ряд чиновников на местах, так и федеральные ведомства.

- Причины отставания – низкое качество работ, низкая ответственность. В процентах 70 – предыдущего руководства края, к сожалению. В процентах – 30 федеральных органов исполнительной власти. Есть проблемы по линии Министерства просвещения, Минздрава. Объекты действительно затянуты. Затянуты, перенесено финансирование. Куча всяких причин. Я все эти причины не готов относить к объективным, - заявил Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке.

Чтобы выправить ситуацию, краевым властям предстоит разыграть конкурсы в 2021 году, доработать и привести в нормальное состояние проектно-сметную документацию, в бюджет на следующий год заложить деньги на работы. Также среди задач - зафиксировать максимально быстрые сроки строительства и реконструкций объектов, чтобы за них отвечал новый глава региона.

В план развития Комсомольска могут включить объекты благоустройства. Это делается для того, чтобы перенос сроков по основным объектам не «бил» по настроениям местных жителей. Напомним, что в рамках плана развития города в прошлом году было благоустроено 50 дворов.

- Мной было предложено включить в план мероприятий, который будет корректироваться теперь распоряжением правительства, несколько десятков дворов под благоустройство, благоустройства двух парков в Комсомольске-на-Амуре и еще ряда мероприятий на школах и детских садах. В целом, развитие города Юности для нас - ключевой приоритет, и дело чести его завершение вовремя и в срок, а лучше досрочно, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Строительство и реконструкция объектов, включенных план развития Комсомольска, планируется возобновить в 2022 году.